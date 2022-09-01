Вильфанд: москвичам не стоит надеяться на бабье лето до 10 сентября

В первой декаде сентября не стоит ожидать теплой и сухой погоды в столице.

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Бабье лето определенно не заглянет в Москву раньше 10 сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как объяснил метеоролог, во время бабьего лета держится теплая и сухая погода. Обычно такой период приходит после холодных дней, дождей и ненастья.

«Чем больше будет длиться такая погода, тем с большим удовольствием москвичи встретят это бабье лето», - заметил специалист в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, хотя в первой декаде осени ждать «теплого приема» жителям столицы не стоит, дальше наступление бабьего лета вполне вероятно. Обычно в Москве оно бывает в сентября и, крайне редко - в октябре.