Поражая темпами строительства: как восстанавливают социальные объекты в Волновахе

Восстановление объектов инфраструктуры и жилых домов идет ускоренными темпами: начало строительства - III квартал 2022 года, окончание строительства - IV квартал, на фоне разрушенных многоэтажек буквально за недели вырастают новые.

© Фото: ТРК "Звезда"

На первый взгляд кажется, что это социальная реклама: детский смех, новые игровые площадки, благоустроенный парк. Но это - освобожденная Волноваха. Здесь жители спокойно встретили День знаний, отпраздновали День города.

Жизнь налаживается. Хотя еще полгода назад ВСУ, отступая, превратили половину домов Волновахи в руины. Школы использовались как бомбоубежища.

Один из частных жилых домов разрушен снарядом ВСУ. Буквально напротив - школа №5 Волновахи. Здесь были полностью заменены кровля, входная группа, остекление. То, какими темпами идет восстановление, можно судить во по паспорту объекта: начало строительства - III квартал 2022 года, окончание строительства - IV квартал.

Изольда Степановна - выпускница этой школы. Она проработала здесь 35 лет. Воспитатель, учитель начальных классов, учитель иностранного языка и литературы, завуч, директор. С вершины карьерной лестницы в феврале этого года ей пришлось спуститься в подвал. Она взяла ответственность за сотню человеческих жизней. Самому старшему 96 лет, самому младшему - три.

«Осколки от снарядов, хвостовики - все было. Все восстановили. Было два прямых попадания в правое крыло трехэтажного корпуса. И если вы сейчас посмотрите на школу, то она стала новая, она родилась заново, она показала всю свою красоту. Мы очень благодарны строителям из Российской Федерации», - поделилась впечатлениями директор школы Изольда Степановна.

Директор вспоминает: мужчины ранним утром, пока не начинались обстрелы ВСУ, ходили за водой из колодцев. Женщины - читали сказки детям. Отвлекали от постоянных прилетов снарядов.

Школа №5 - одна из трех принявших детей в сентябре. Остальные - сейчас либо в зоне поражения украинских РСЗО, либо полностью разрушены. Около 85% всего жилого фонда Волновахи разрушено. Один из жилых домов был залит бензином и практически сожжен дотла националистами.