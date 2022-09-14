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Поражая темпами строительства: как восстанавливают социальные объекты в Волновахе

Виталий Никулин
Марина Крижановская
05:45 14.09.2022
Восстановление объектов инфраструктуры и жилых домов идет ускоренными темпами: начало строительства - III квартал 2022 года, окончание строительства - IV квартал, на фоне разрушенных многоэтажек буквально за недели вырастают новые.
Поражая темпами строительства: как восстанавливают социальные объекты в Волновахе
© Фото: ТРК "Звезда"
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На первый взгляд кажется, что это социальная реклама: детский смех, новые игровые площадки, благоустроенный парк. Но это - освобожденная Волноваха. Здесь жители спокойно встретили День знаний, отпраздновали День города.

Жизнь налаживается. Хотя еще полгода назад ВСУ, отступая, превратили половину домов Волновахи в руины. Школы использовались как бомбоубежища.

Один из частных жилых домов разрушен снарядом ВСУ. Буквально напротив - школа №5 Волновахи. Здесь были полностью заменены кровля, входная группа, остекление. То, какими темпами идет восстановление, можно судить во по паспорту объекта: начало строительства - III квартал 2022 года, окончание строительства - IV квартал.

Изольда Степановна - выпускница этой школы. Она проработала здесь 35 лет. Воспитатель, учитель начальных классов, учитель иностранного языка и литературы, завуч, директор. С вершины карьерной лестницы в феврале этого года ей пришлось спуститься в подвал. Она взяла ответственность за сотню человеческих жизней. Самому старшему 96 лет, самому младшему - три.

«Осколки от снарядов, хвостовики - все было. Все восстановили. Было два прямых попадания в правое крыло трехэтажного корпуса. И если вы сейчас посмотрите на школу, то она стала новая, она родилась заново, она показала всю свою красоту. Мы очень благодарны строителям из Российской Федерации», - поделилась впечатлениями директор школы Изольда Степановна.

Директор вспоминает: мужчины ранним утром, пока не начинались обстрелы ВСУ, ходили за водой из колодцев. Женщины - читали сказки детям. Отвлекали от постоянных прилетов снарядов.

Школа №5 - одна из трех принявших детей в сентябре. Остальные - сейчас либо в зоне поражения украинских РСЗО, либо полностью разрушены. Около 85% всего жилого фонда Волновахи разрушено. Один из жилых домов был залит бензином и практически сожжен дотла националистами.

© ТРК "Звезда"

Волноваха сегодня - это город контрастов. Опережающими темпами восстанавливаются социальные объекты. В их подвалах уже никто не прячется. В городе учат, лечат, оказывают услуги. На фоне разрушенных многоэтажек буквально за недели вырастают новые. 

Сейчас уже один многоквартирный дом готов, второй - закончен наполовину. Внутри уже ведутся отделочные работы и прокладываются инженерные коммуникации. Но всего полтора месяца назад на его месте находился пустырь. В это сложно поверить.

В следующем году планируется возвести около десятка таких домов. И это будет первое жилье за всю полуторавековую историю Волновахи, в котором появится лифт. Также планируется сделать микрорайон, развить инфраструктуру - с детскими площадками и со всем благоустройством. 

Жители изнуренной Волновахи уверены, что смогут поднять экономику и улучшить жизнь родного города. Опасаются только так называемых украинских «освободителей», которые заочно обещают всем, кто продолжил учить, лечить и строить и просто остался в своих домах, по 15 лет тюремного заключения. Однако сдавать свою малую родину жители Волновахи не намерены ни под какими угрозами.

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