Худшие туристы: почему завезенные из Америки бабочки могут лишить Сочи пальм

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Долгое время Елена Федоренко озеленяла двор своими руками. Цветы, кустарники и пальмы - главная изюминка курорта... Однако сегодня некогда пышное убранство высохло и покрылось паутиной.

Пальмовый бурильщик - вредитель, завезенный в Сочи вместе с посадочным материалом из Южной Америки. Первые бабочки порхали над местными пальмами еще 10 лет назад.

Взрослый пальмовый мотылек - насекомое размером до восьми сантиметров с большим хоботком. Снаружи очень симпатичный, но крайне опасный. Он живет всего две недели, но за это время способен отложить 150 яиц и заразить 15 пальм.

Естественных врагов здесь, в России, у вредителя нет, а вот еды предостаточно. На курорте высажены тысячи пальм.

«Личинки проникают, прогрызают черешок, и затем проникают в ствол. В стволе они проходят шесть стадий, линяя, вырастания и последняя стадия: очень крупная личинка выползает, вновь окукливается в верхней части пальмы. И на следующий год вылетает бабочка, которая практически не питается. Она вылетает, чтобы размножиться снова», - указал заместитель директора по научной работе Сочинского национального парка Борис Туниев.

Легкий взмах крыла, а последствия необратимые. Прогнозы экологов звучат как приговор.

«Я думаю, десятки тысяч пальм на сегодняшний день уничтожено. Огромное количество пальм сейчас стоит уже убитых, мертвых. Их надо срочно утилизировать, потому что из них вылетает бабочка, она быстро очень размножается. Очень быстро. Хватило восьми лет, и сегодня мы имеем стопроцентное заражение. Максимум год-два - пальм не будет», - заявил председатель комиссии по решению общественного экологического совета при главе города Александр Зюзин.

В городе ежегодно проводятся обработки зеленых насаждений. В этом августе на борьбу даже выделены дополнительные средства.

«С начала года на эти цели было предусмотрено девять миллионов рублей. В августе же дополнительно выделено 20 миллионов рублей для проведения обработок зеленых насаждений, в том числе пальм. До конца года мы планируем обработать более шести тысяч пальм на муниципальной территории», - отметил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Ростислав Гончаров.

Однако, по словам ученых, не все способы эффективны. Личинка проникает глубоко в ствол и, словно в укрытии, может жить там два-три года.

«Человек ее поливает. Как до внутристволового вредителя дойдет этот яд? Никак! То есть абсолютно все эти мероприятия безуспешны, эффективности ноль», - обозначил Александр Зюзин.

Пока самый действенный способ - внутристволовые инъекции. Их в Сочи тоже применяют, но упущено ценное время. Вредитель слишком долго чувствовал себя в гостях, как дома. В этом году бурильщик атаковал не только Сочи: массовые поражения пальм отмечены в Анапе и на территории Крыма - в Ялте.