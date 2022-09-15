Прицельным огнем уничтожая врага: в МО РФ рассказали о подвигах военных России в зоне СВО

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Лейтенант Дмитрий Горохов

Подразделение лейтенанта Дмитрия Горохова с первых дней специальной военной операции выполняло задачи по уничтожению огневых средств и живой силы противника, обеспечивая продвижение наших войск.

Сосредоточенным огнем националисты нанесли массированный удар с применением РСЗО и дальнобойной артиллерии. Стараясь сохранить жизни и здоровье подчиненных, а также исправность вооружения и техники, лейтенант Горохов начал вывод подразделения из-под удара, перебазировав его в безопасный район.

Во время движения колонна, в составе которой следовал Дмитрий Горохов, подверглась атаке националистов. Руководя подчиненным личным составом, лейтенант Горохов выдвинулся на подавление огневого воздействия противника. Обнаружив позиции ведения огня националистов, лейтенант точным выстрелом из огнемета РПО-А и огнем из стрелкового оружия подавил наиболее опасные огневые точки противника.

Минометный расчет националистов, а также бронированный автомобиль, вооруженный крупнокалиберным пулеметом, были уничтожены. Обстрел прекратился и колонна продолжила движение, выйдя в назначенное время в район перегруппировки.

Профессиональные и умелые действия лейтенанта Дмитрия Горохова позволили в установленные сроки выполнить боевую задачу, не допустить потерь среди личного состава и сохранить вооружение и военную технику.