Прицельным огнем уничтожая врага: в МО РФ рассказали о подвигах военных России в зоне СВО
Точно и своевременно корректируя и наводя орудия, российские военнослужащие дают отпор врагу и подавляют попытки его наступления.
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Фото: Минобороны России
Министерство обороны России продолжает рассказывать о подвигах героев специальной военной операции, мужественно сражающихся на Украине.
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Лейтенант Дмитрий Горохов
Подразделение лейтенанта Дмитрия Горохова с первых дней специальной военной операции выполняло задачи по уничтожению огневых средств и живой силы противника, обеспечивая продвижение наших войск.
Сосредоточенным огнем националисты нанесли массированный удар с применением РСЗО и дальнобойной артиллерии. Стараясь сохранить жизни и здоровье подчиненных, а также исправность вооружения и техники, лейтенант Горохов начал вывод подразделения из-под удара, перебазировав его в безопасный район.
Во время движения колонна, в составе которой следовал Дмитрий Горохов, подверглась атаке националистов. Руководя подчиненным личным составом, лейтенант Горохов выдвинулся на подавление огневого воздействия противника. Обнаружив позиции ведения огня националистов, лейтенант точным выстрелом из огнемета РПО-А и огнем из стрелкового оружия подавил наиболее опасные огневые точки противника.
Минометный расчет националистов, а также бронированный автомобиль, вооруженный крупнокалиберным пулеметом, были уничтожены. Обстрел прекратился и колонна продолжила движение, выйдя в назначенное время в район перегруппировки.
Профессиональные и умелые действия лейтенанта Дмитрия Горохова позволили в установленные сроки выполнить боевую задачу, не допустить потерь среди личного состава и сохранить вооружение и военную технику.
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Старший прапорщик Артем Кузьмин
Подразделение, в составе которого действовал старший прапорщик Артем Кузьмин, выполняло задачу по удерживанию занятых позиций. Пытаясь прорвать оборону наших войск, украинские националисты предприняли попытку атаковать расположение подразделений ВС России.
Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором группы под командованием старшего прапорщика Артема Кузьмина. Прицельным огнем он уничтожал наступающих националистов. Удерживая оборону, Артем Кузьмин уничтожил гранатометчика и значительное количество боевиков.
Использовав временное затишье, старший прапорщик Кузьмин произвел смену позиций и вывел личный состав в безопасный район. Среди личного состава подразделения потерь допущено не было.
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Лейтенант Сергей Рыдванск ий
С первых дней специальной военной операции командир взвода гаубичной артиллерийской батареи лейтенант Сергей Рыдванский выполнял задачи по подавлению артиллерии и минометов противника. Также его взвод уничтожал пехоту и танки украинских боевиков на подступах к переднему краю, осуществлял подавление огневых средств и уничтожение инженерных сооружений на пути продвижения российских войск.
Националисты в своем стремлении прорвать боевые порядки российских войск, сконцентрировали силы на одном из направлений. Они начали подтягивать резервы и перебрасывать бронетехнику, готовясь к нанесению контрудара.
Получив целеуказания от старшего начальника, лейтенант Сергей Рыдванский своевременно и точно произвел корректировку и наведение орудий и открыл артиллерийский огонь для поражения обнаруженного противника.
Благодаря грамотному руководству лейтенанта Рыдванского, умелым и слаженным действиям его подчиненных, расчеты орудий уничтожили автомобильную и бронированную технику, минометы, а также два десятков националистов, сорвав их планы.
Подавляя боевые порядки противника, взвод лейтенанта Рыдванского был обнаружен националистами. Учитывая угрозу поражения реактивными системами залпового огня и дальнобойной артиллерией, с целью не допустить потерь среди личного состава, а также сохранить вооружение и военную технику, лейтенант Сергей Рыдванский вывел подразделение из-под удара и перебазировал в безопасный район.
© Минобороны России
Сержант Сергей Александров
В составе роты сержант Сергей Александров с начала специальной военной операции выполнял боевую задачу по недопущению прорыва обороны противником. Подразделение сержанта Александрова нанесло урон националистам, вызвав у них значительные потери в живой силе и технике.
Прицельным огнем из минометного орудия расчет сержанта Александрова поразил пункт дислокации противника, готовящегося к наступлению. Вследствие этого наступление было сорвано.
Воспользовавшись временным затишьем, сержант Сергей Александров оперативно произвел смену позиций расчета и вывел личный состав и технику в безопасный район на заранее подготовленные позиции. Там было продолжено выполнение боевой задачи по нанесению огневого поражения противнику.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.
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