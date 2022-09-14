Точные удары по ВСУ на разных направлениях: как развивается ситуация в зоне спецоперации

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Министерство обороны показало кадры ликвидации диверсионных групп ВСУ, которые намеревались захватить Запорожскую атомную электростанцию. Две самоходные баржи с украинскими военными на борту следовали из Никополя. Ударные вертолеты сорвали планы диверсантов. Минобороны поделилось оперативными сведениями о ходе спецоперации.

Пара «Аллигаторов» и «Терминатор» проходили над Днепром в районе особого внимания - рядом Запорожская атомная электростанция. Ка-52 и Ми-8АМТШ выполняли плановый боевой вылет и прямо в воздухе получили приказ остановить переброску через реку подразделений сил специальных операций ВСУ.

Стало известно, что украинский десант на барже пытается форсировать Днепр и высадиться прямо у крупнейшей в Европе атомной станции. На удалении 15 километров диверсантов заметили экипажи группы российских ударных вертолетов и нанесли по цели ракетный удар. На видео - боевые кадры объективного контроля из кабин Ка-52, которые зафиксировали надводную цель.

Мгновение, и две управляемые ракеты «Вихрь» достигают цели. Удары пришлись в носовую и кормовую части баржи с диверсантами. Точность зафиксировали ведущий и ведомый вертолеты. Отряд диверсантов не смог высадиться на берег и предпринять попытку захвата атомной станции.

Одной из первых в этот район по тревоге прилетела авиагруппа подполковника Даниила. Именно они обнаружили и сразу атаковали эту надводную цель. Еще на подлете экипажи использовали поисково-прицельную систему своих машин. Она быстро установила местоположение диверсантов, хотя наши вертолеты находились на большом расстоянии.

«Экипаж с дальности восьми километров пустил управляемую ракету Вихрь... ведущий и ведомый вертолеты по разным частям...», - рассказал командир эскадрильи Ка-52 Даниил.

Одновременно в Херсонской области российские летчики сорвали еще одну попытку высадить диверсантов, сбив украинский вертолет с десантом на борту.

Самолеты российских ВКС успешно применяют высокоточное оружие для поражения командных пунктов и других военных объектов представляющих особую важность, отметили в Минобороны РФ.

«В результате высокоточных ударов ВКС России по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новоселовки и Доброполье Запорожской области уничтожено до 70 украинских военнослужащих и 5 единиц военной техники. Высокоточными ударами российской авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям подразделений 53-й, 54-й, 110-й механизированных бригад, 128-й бригады территориальной обороны и 68-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка, Новокалиново, Петровское, Новоселка и Времевка Донецкой Народной Республики уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих и более 20 единиц военной техники», - сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

При поддержке истребителей и штурмовиков российская артиллерия и ракетные войска наносят свои удары по подразделениям и резервам ВСУ на разных направлениях, где идут постоянные боевые действия. В том числе и там, где украинцы пытаются наступать. Только в Николаевской и Харьковской областях ВСУ потеряли убитыми и ранеными больше трехсот человек и свыше 40 боевых машин, в том числе и танки.

«На Николаевско-Криворожском направлении в ходе безуспешных наступательных действий 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые плоды Николаевской области уничтожено восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150 украинских военнослужащих.

В Харьковской области в районах населенных пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10 единиц военной техники», - отметил Игорь Конашенков.

В зоне спецоперации российским экипажам танков, боевых машин пехоты и десанта помогает успешно выполнять поставленные задачи отлаженная система материально-технического обеспечения. Прежде всего это заправка разной боевой техники, которая происходит в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

«С начала спецоперации было заправлено и отправлено в бой более 500 единиц колесной и гусеничной техники и выдано более 100 тонн топлива», - рассказал водитель топливозаправщика ЦВО Андрей, позывной «Кама».

Такое большое количество ГСМ было не только доставлено в срок на передовую, но и сохранено при транспортировке под обстрелами нашими войсками МТО, что позволило войскам Центрального военного округа успешно выполнять поставленные задачи.