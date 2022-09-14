Неутолимый аппетит Украины: какое вооружение просит Киев у западных партнеров

На подконтрольную киевскому режиму территорию проникает вооружение, о котором не заявлял ни Киев, ни Вашингтон. Также стало известно, что украинские власти требуют от США не просто дополнительное вооружение, а ракетные системы большой дальности.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: defense.gov

На видео, снятом белорусскими наемниками-нацистами украинского батальона «Террор», колонна проезжает мимо специальной американской ремонтно-эвакуационной машины M984A4 HEMTT.

Ранее такие не упоминались ни в одном официальном перечне передаваемой Киеву военной техники. Это еще одно подтверждение того, что объемы вооружений, поступающих на Украину из-за рубежа, куда выше задекларированных.

«Уже на этой неделе будет объявлен еще один пакет аналогичного оборудования примерно на 600 миллионов долларов, изъятого из запасов США. Официальные лица Министерства обороны недавно уведомили Конгресс о том, что в сентябре оно воспользуется полномочиями по выборке средств в размере 1,3 миллиарда долларов», - пишет издание Politico о скором объявлении нового пакета военной помощи Украине.

В очередной раз призвал страны Запада поставлять Киеву больше тяжелых вооружений и главный украинский дипломат - глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы меняем ход событий, и нам нужно больше тяжелого оружия и боеприпасов от наших союзников. Чем больше военной помощи мы получим сейчас, тем быстрее закончится эта война», - заявил он.

В распоряжение газеты The Wall Street Journal попал документ, в котором Киев от США требует не просто дополнительное вооружение, а ракетные системы большой дальности.

«Украина дала понять, что будет делать новые крупные запросы на оружие от США и их союзников, включая ракетную систему дальнего радиуса действия», - сообщает издание.

В списке, помимо баллистических ракет ATACMS, еще почти 30 позиций разных наступательных вооружений: танки, беспилотники, артиллерийские системы, 2000 снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS, противокорабельные ракеты Harpoon.

Ранее дальнобойные ракеты для американских реактивных систем залпового огня Киев уже запрашивал, однако официально Вашингтон, воздерживался от их передачи из-за большего радиуса действия - до 300 километров.

О том, какое еще мощное вооружение хотелось бы получить киевским властям в дар от западных кураторов, о том, какую военную технику и в каком количестве уже поставили США режиму Зеленского и о поведении Германии и Израиля в предоставлении военной помощи украинским войскам - в материале Алексея Кошкина.