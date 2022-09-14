Два российских дипломата, погибших при теракте в Кабуле, посмертно награждены орденом Мужества

Два российских дипломата, погибших при теракте в Кабуле в начале сентября, посмертно награждены орденом Мужества.

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Два российских дипломата - Адыгжа Сергевич Кужугет и Михаил Шах - награждены посмертно орденом Мужества.

В указе президента РФ о награждении отмечено, что специалист-эксперт посольства России в Афганистане Адыгжа Кужугет и второй секретарь посольства России в Афганистане Михаил Шах проявили «мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

Напомним, что 5 сентября около посольства России в Кабуле произошел теракт, при подрыве боевика-смертника погибли двое сотрудников дипломатической миссии.