В стране и мире «Начинает сыпаться потолок»: ученица колледжа в ЛНР поделилась подробностями обстрела ВСУ Андрей Аркадьев Владислав Кустов В учреждении жили и учились дети-сироты. Погибла девушка, еще несколько учащихся и преподаватель получили ранения. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Украинские военные обстреляли колледж в Перевальске рано утром, когда многие находившиеся там дети еще спали, рассказала «Звезде» ученица Ксюша. «Я лежу на кровати, начинает сыпаться потолок. Мне первое, что пришло на ум, - старое здание. Первый слой обрушился, более-менее затихло, я слышу два взрыва. И потолок дальше начинает рушиться, мы начинаем все кричать», - поделилась она. Дети выбрались из комнаты, окликнули коменданта, взяли первые попавшиеся вещи и босиком спустились по лестницам на улицу. «Не понимаем, что происходит, тут военные, тут пожарные, тут скорая. Оборачиваемся, смотрим на здание, начинаем плакать, у нас истерика. Потом говорят, что одного человека не хватает», - рассказала Ксюша. Учителя и спасатели стали искать девочку под завалами. Позже стало известно, что она погибла. «Уехали в больницу, через некоторое время нам сказали, что она умерла», - сказала Ксюша. После обстрелов здание сильно пострадало. Предположительно, ВСУ применили снаряды РСЗО HIMARS. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика