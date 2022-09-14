«Начинает сыпаться потолок»: ученица колледжа в ЛНР поделилась подробностями обстрела ВСУ
Украинские военные обстреляли колледж в Перевальске рано утром, когда многие находившиеся там дети еще спали, рассказала «Звезде» ученица Ксюша.
«Я лежу на кровати, начинает сыпаться потолок. Мне первое, что пришло на ум, - старое здание. Первый слой обрушился, более-менее затихло, я слышу два взрыва. И потолок дальше начинает рушиться, мы начинаем все кричать», - поделилась она.
Дети выбрались из комнаты, окликнули коменданта, взяли первые попавшиеся вещи и босиком спустились по лестницам на улицу.
«Не понимаем, что происходит, тут военные, тут пожарные, тут скорая. Оборачиваемся, смотрим на здание, начинаем плакать, у нас истерика. Потом говорят, что одного человека не хватает», - рассказала Ксюша.
Учителя и спасатели стали искать девочку под завалами. Позже стало известно, что она погибла.
«Уехали в больницу, через некоторое время нам сказали, что она умерла», - сказала Ксюша.
После обстрелов здание сильно пострадало. Предположительно, ВСУ применили снаряды РСЗО HIMARS.