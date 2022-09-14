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Глава Роспотребнадзора заявила, что волна коронавируса уходит в регионы

Ирина Елагина
17:42 14.09.2022
По данным санитарной службы, российские вакцины эффективны от нового штамма COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских регионах стала темой обсуждения на рабочей встрече президента РФ Владимира Путина и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Главный санитарный врач России сообщила президенту, что волна коронавируса сейчас уходит в регионы и ситуация находится под контролем.

«Рост заболеваемости наблюдается в 50 регионах, снижение - в 27, вышли на плато. Ситуация с COVID-19 в России управляемая», - отметила Попова.

По данным Роспотребнадзора, России удалось создать эффективную вакцину от коронавирусной инфекции, которая эффективна от нового штамма COVID-19.

«Российские вакцины от коронавируса защищают от нового штамма COVID-19», - сообщила Попова и призвала население прививаться.

Кроме того, в настоящее время в стране продолжается разработка иных разновидностей вакцин для новых штаммов ковида.

Ранее Владимир Путин поздравил Роспотребнадзор со 100-летием санитарной службы России и отметил особый вклад ведомства в борьбу с пандемией.

«Целостность управленческой вертикали службы, ее готовность быстро и эффективно действовать в экстремальных условиях во многом обеспечили успех нашей общей борьбы с эпидемией коронавируса. Все меры принимались на основе тщательного анализа эпидситуации в регионах, и для каждого из них, этих регионов, предлагались свои четкие алгоритмы действий», - подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента, сейчас в России создается 153 специализированных центра Роспотребнадзора для проведения молекулярно-генетических исследований, в том числе на ковид. И среди приоритетных задач ведомства - создание «санитарного щита нашей страны».

«Его главная цель - уберечь граждан России от возможных в будущем биологических угроз. Реализация этого масштабного проекта позволит сделать диагностику инфекций быстрой и доступной, расшифровать любую неизвестную инфекцию буквально в течение суток и за четыре дня разработать тест-систему для ее выявления», - заключил президент.

Сегодня же Владимир Путин вручил отличившимся сотрудникам Роспотребнадзора государственные награды.

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