Guardian: Трамп боялся за свою жизнь после убийства Сулеймани

© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Экс-президент США Дональд Трамп опасался мести Ирана за убийство генерала Сулеймани. Неожиданное откровение бывшего лидера США появилось в книге «Разделитель», написанной супругами-журналистами Питером Бейкером и Сьюзан Глассер, авторами New York Times и New Yorker. Сигнальный экземпляр издания за неделю до старта продаж получила газета Guardian.

По данным журналистов, в декабре 2020 года Трамп поделился своими мыслями с друзьями и признался, что боится, что Иран попытается убить его в отместку за смерть Касема Сулеймани, иранского генерала, погибшего от удара американского беспилотника.

«На коктейльной вечеринке Трамп сказал нескольким своим друзьям из Флориды, что опасается, что Иран попытается убить его, поэтому ему пришлось вернуться в Вашингтон, где он будет в большей безопасности», - цитирует газета фрагмент книги об экс-президенте США.

Ранее сообщалось, что Конгресс США поставил под сомнение обоснованность атаки на аэропорт Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.