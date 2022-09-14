В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Guardian: Трамп боялся за свою жизнь после убийства Сулеймани

Ирина Елагина
16:07 14.09.2022
Неожиданное откровение бывшего американского президента появилось в книге «Разделитель».
Guardian: Трамп боялся за свою жизнь после убийства Сулеймани
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Экс-президент США Дональд Трамп опасался мести Ирана за убийство генерала Сулеймани. Неожиданное откровение бывшего лидера США появилось в книге «Разделитель», написанной супругами-журналистами Питером Бейкером и Сьюзан Глассер, авторами New York Times и New Yorker. Сигнальный экземпляр издания за неделю до старта продаж получила газета Guardian.

По данным журналистов, в декабре 2020 года Трамп поделился своими мыслями с друзьями и признался, что боится, что Иран попытается убить его в отместку за смерть Касема Сулеймани, иранского генерала, погибшего от удара американского беспилотника.

«На коктейльной вечеринке Трамп сказал нескольким своим друзьям из Флориды, что опасается, что Иран попытается убить его, поэтому ему пришлось вернуться в Вашингтон, где он будет в большей безопасности», - цитирует газета фрагмент книги об экс-президенте США.

Ранее сообщалось, что Конгресс США поставил под сомнение обоснованность атаки на аэропорт Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:18 В стране и мире
«Удар в самое сердце»: Алексей Пиманов выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина
14:15 В стране и мире
Видео
Мишустин заявил, что российские власти не дали расшатать экономику страны
12:57 Армия
Видео
МО РФ: попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении стоили ВСУ еще 150 человек
09:17 В стране и мире
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
10:50 В стране и мире
Названа причина смерти главного редактора «Комсомольской правды» Сунгоркина
Популярное
Видео
«Вихри» «Аллигаторов»: кадры работы ударных вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.