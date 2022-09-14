Сближение в воздухе: стратегические Ту-95 выполнили дозаправку в небе Саратовской области
В Саратовской области летчики дальней авиации выполнили командирские полеты. Они отрабатывали самые сложные элементы, в том числе дозаправку в воздухе.
Маневры с ювелирной точностью выполнили «Медведи» - стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Экипажу нужно приблизиться к заправщику, сбросить скорость и попасть штангой в конус.
Полеты проходили в дневное и ночное время. Летчики также отработали взлет и посадку, полеты строем и на малых высотах.
Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.
В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Ту-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов