Сближение в воздухе: стратегические Ту-95 выполнили дозаправку в небе Саратовской области

Экипажу нужно приблизиться к заправщику, сбросить скорость и попасть штангой в конус.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Саратовской области летчики дальней авиации выполнили командирские полеты. Они отрабатывали самые сложные элементы, в том числе дозаправку в воздухе.

Маневры с ювелирной точностью выполнили «Медведи» - стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Экипажу нужно приблизиться к заправщику, сбросить скорость и попасть штангой в конус.

Полеты проходили в дневное и ночное время. Летчики также отработали взлет и посадку, полеты строем и на малых высотах.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.

В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Ту-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов