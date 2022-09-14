Армия Поразить врага с хирургической точностью: кадры боевой работы «Искандеров» в зоне СВО Алексей Алексеев Марина Крижановская Несмотря на свои внушительные размеры и 47-тонный вес, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» по бездорожью двигается легко и быстро. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Ракетные комплексы «Искандер» находятся за многие километры от линии фронта. Но противник постоянно чувствует исходящую от них угрозу, а свои войска - поддержку. И днем, и ночью ракетчики на боевом дежурстве - задача может поступить в любой момент. На вооружении у «Искандера» два типа ракет: баллистическая и крылатая. Первая обрушивается на цель с большой высоты, вторая может облететь леса, овраги, холмы и выйти с неожиданной стороны, где нет прикрытия противовоздушной обороны. «Дивизион принимал участие в поражении стационарной цели - пункта управления подразделениями ВСУ. Задача получена внезапно: в ночное время суток. Независимо от условий выполнения задачи, расчет справился своевременно», - рассказал командир стартовой батареи Артем. © ТРК "Звезда" Цель получена и 47-тонный «Искандер» выдвигается на стартовую позицию. Несмотря на свои внушительные размеры, по бездорожью он двигается легко и быстро. «"Искандер" выезжает на стартовую позицию. Для того, чтобы выполнить пуск ракеты, осталось перейти из походного положения в боевое. У опытного экипажа это займет считанные минуты», - сообщил корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев. © ТРК "Звезда" Расчет докладывает о готовности. Звучит команда выполнить пуск. Как и у артиллеристов, для ракетчиков первое правило после пуска, - немедленно покинуть позицию. Противник может открыть ответный огонь. «Как у нас основная цель - это ракетные войска противника, точно так же и мы для них основная цель. То есть мы, когда отработаем, совершим пуск, нас также могут засечь, откуда был пуск, и совершить ракетный удар. Именно поэтому мы оперативно оставляем стартовую позицию и убываем в скрытное место», - пояснил начальник расчета пусковой установки Дмитрий. «Искандер» может работать далеко за линией фронта и с хирургической точностью поражать любые объекты. Главное - точно передать координаты, а ракетчики не промахнутся. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика