Армия Армия Армия

Поразить врага с хирургической точностью: кадры боевой работы «Искандеров» в зоне СВО

Алексей Алексеев
Марина Крижановская
05:00 14.09.2022
Несмотря на свои внушительные размеры и 47-тонный вес, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» по бездорожью двигается легко и быстро.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Ракетные комплексы «Искандер» находятся за многие километры от линии фронта. Но противник постоянно чувствует исходящую от них угрозу, а свои войска - поддержку. И днем, и ночью ракетчики на боевом дежурстве - задача может поступить в любой момент.

На вооружении у «Искандера» два типа ракет: баллистическая и крылатая. Первая обрушивается на цель с большой высоты, вторая может облететь леса, овраги, холмы и выйти с неожиданной стороны, где нет прикрытия противовоздушной обороны.

«Дивизион принимал участие в поражении стационарной цели - пункта управления подразделениями ВСУ. Задача получена внезапно: в ночное время суток. Независимо от условий выполнения задачи, расчет справился своевременно», - рассказал командир стартовой батареи Артем.

© ТРК "Звезда"

Цель получена и 47-тонный «Искандер» выдвигается на стартовую позицию. Несмотря на свои внушительные размеры, по бездорожью он двигается легко и быстро.

«"Искандер" выезжает на стартовую позицию. Для того, чтобы выполнить пуск ракеты, осталось перейти из походного положения в боевое. У опытного экипажа это займет считанные минуты», - сообщил корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев.

© ТРК "Звезда"

Расчет докладывает о готовности. Звучит команда выполнить пуск. Как и у артиллеристов, для  ракетчиков первое правило после пуска, - немедленно покинуть позицию. Противник может открыть ответный огонь.

«Как у нас основная цель - это ракетные войска противника, точно так же и мы для них основная цель. То есть мы, когда отработаем, совершим пуск, нас также могут засечь, откуда был пуск, и совершить ракетный удар. Именно поэтому мы оперативно оставляем стартовую позицию и убываем в скрытное место», - пояснил начальник расчета пусковой установки Дмитрий.

«Искандер» может работать далеко за линией фронта и с хирургической точностью поражать любые объекты. Главное - точно передать координаты, а ракетчики не промахнутся.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:00 В стране и мире
Мэр Донецка рассказал о сжигании поселков украинскими войсками при отступлении
05:02 В стране и мире
Видео
Новые социальные выплаты в Запорожье получат люди, пострадавшие от украинской агрессии
04:47 В стране и мире
Замглавы Минфина рассказал, как россиянам не потерять накопления
03:27 В стране и мире
Мэр Донецка: из-за обстрелов ВСУ с февраля погибли более 190 жителей, включая 8 детей
02:22 В стране и мире
Видео
Неутолимый аппетит Украины: какое вооружение просит Киев у западных партнеров
Популярное
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.