Поразить врага с хирургической точностью: кадры боевой работы «Искандеров» в зоне СВО
Несмотря на свои внушительные размеры и 47-тонный вес, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» по бездорожью двигается легко и быстро.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Ракетные комплексы «Искандер» находятся за многие километры от линии фронта. Но противник постоянно чувствует исходящую от них угрозу, а свои войска - поддержку. И днем, и ночью ракетчики на боевом дежурстве - задача может поступить в любой момент.
На вооружении у «Искандера» два типа ракет: баллистическая и крылатая. Первая обрушивается на цель с большой высоты, вторая может облететь леса, овраги, холмы и выйти с неожиданной стороны, где нет прикрытия противовоздушной обороны.
«Дивизион принимал участие в поражении стационарной цели - пункта управления подразделениями ВСУ. Задача получена внезапно: в ночное время суток. Независимо от условий выполнения задачи, расчет справился своевременно», - рассказал командир стартовой батареи Артем.