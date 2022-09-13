В наступлении 14 дней: как военнослужащие ВС РФ взяли укрепрайон врага в ходе СВО

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Результат ежедневной слаженной боевой работы - медаль «За отвагу» на груди 24-летнего офицера. Ее ему вручили прямо на передовой. Один из военнослужащих рассказал, каким трудом достается взятие опорных пунктов противника.

«Мы были в наступлении 14 дней без выхода и уже привыкли ко всему. Были выкопаны огромные блиндажи. Их было почти не видно: они ниже земли были. Затянулся долгий стрелковый бой. Слава Богу, наши военнослужащие все остались живы. Мы продвинулись вперед и наткнулись на "опорники" противника. По нам начали работать пулеметы и "арта". Благодаря слаженным действиям нашей команды мы продвинулись дальше и заняли лесополосы», - поделился командир мотострелковой роты Артем.

Другой военнослужащий сообщил, что была высокая слышимость, различались звуки жизнедеятельности противника - настолько близко друг к другу стояли.

«Занимали укрепрайоны, держали позиции. Мы настолько близко стояли, что в перерывах между минометным обстрелом наших позиций, в момент, когда ветер затихает, их слышно: как они смеются, ходят, занимаются там своими делами. Они нам кричали постоянно "Русские сдавайтесь!", а мы им в ответ кричали "Русские не сдаются!". До такого даже доходило», - сказал гранатометчик Кирилл.

Он пояснил, за что получил свою государственную награду.

«Медаль я получил за успешное выполнение поставленной боевой задачи, за взятие укрепрайона, за удержание позиций, также за эвакуацию раненых, пострадавших», - отметил гранатометчик.

Также к госнаградам за этот бой были представлены и многие другие бойцы. Мотострелковые подразделения закрепляются на занятых позициях. Союзные силы готовы использовать каждый рубеж как плацдарм для нового удара.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.