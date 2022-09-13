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В наступлении 14 дней: как военнослужащие ВС РФ взяли укрепрайон врага в ходе СВО

Виталий Никулин
05:01 13.09.2022
Результатами ежедневной слаженной работы бойцов становятся занимаемые ими позиции и укрепрайоны врага, а также государственные награды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В непосредственной близости от линии боестолкновения в ходе спецоперации побывал корреспондент «Звезды». Было слышно, как пошла очередная «вертушка». На расстояние стрелковых боев съемочной группе хода нет. Но даже с той позиции слышны звуки того, как российские подразделения выдавливают и оттесняют противника с его позиций. 

© ТРК "Звезда"

На кадрах с нашлемных камер видно, как взят очередной укрепрайон украинских националистов. Наши бойцы проводят своеобразную видео-экскурсию. 

«В принципе, "опорник" небольшой. Все скошено, свалено, выгорено. Оттуда мы пошли. Два дня движения. А так, в принципе, более или менее. Идем, продвигаемся вперед», - рассказал один из военнослужащих ВС РФ.

Еще одна атака, еще один успешный рейд на позиции ВСУ. Еще одна лесополоса, изрытая оборонительными линиями, под контролем наших военных. Теперь подразделения группировки «Восток» ответным огнем защищают достигнутый успех. 

© ТРК "Звезда"

Результат ежедневной слаженной боевой работы - медаль «За отвагу» на груди 24-летнего офицера. Ее ему вручили прямо на передовой.  Один из военнослужащих рассказал, каким трудом достается взятие опорных пунктов противника.

«Мы были в наступлении 14 дней без выхода и уже привыкли ко всему. Были выкопаны огромные блиндажи. Их было почти не видно: они ниже земли были. Затянулся долгий стрелковый бой. Слава Богу, наши военнослужащие все остались живы. Мы продвинулись вперед и наткнулись на "опорники" противника. По нам начали работать пулеметы и "арта". Благодаря слаженным действиям нашей команды мы продвинулись дальше и заняли лесополосы», - поделился командир мотострелковой роты Артем.

Другой военнослужащий сообщил, что была высокая слышимость, различались звуки жизнедеятельности противника - настолько близко друг к другу стояли.

«Занимали укрепрайоны, держали позиции. Мы настолько близко стояли, что в перерывах между минометным обстрелом наших позиций, в момент, когда ветер затихает, их слышно: как они смеются, ходят, занимаются там своими делами. Они нам кричали постоянно "Русские сдавайтесь!", а мы им в ответ кричали "Русские не сдаются!". До такого даже доходило», - сказал гранатометчик Кирилл.

Он пояснил, за что получил свою государственную награду.

«Медаль я получил за успешное выполнение поставленной боевой задачи, за взятие укрепрайона, за удержание позиций, также за эвакуацию раненых, пострадавших», - отметил гранатометчик.

Также к госнаградам за этот бой были представлены и многие другие бойцы. Мотострелковые подразделения закрепляются на занятых позициях. Союзные силы готовы использовать каждый рубеж как плацдарм для нового удара.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

 
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