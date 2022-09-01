Западные журналисты поговорили с населением Бердянска о Запорожской АЭС

Иностранные журналисты прибыли в Бердянск, чтобы оценить обстановку на освобожденных территориях.

© Фото: ТРК "Звезда"

С этой недели в Бердянске начали обмен украинских водительских удостоверений на документы российского образца. Сейчас новые права изготавливают в Крыму, а позже это, возможно, будет делаться и в самом Бердянске.

Также автовладельцы перерегистрируют транспортные средства и получают российские номера. С начала этой недели в городе выдано уже более пятидесяти пар номеров.

Кроме того, продолжается прием документов на получение российских паспортов. Ежедневно в соответствующие центры обращаются сотни граждан Украины. С каждым днем количество желающих получить российское гражданство растет.

Для того, чтобы оценить обстановку на территории собственными глазами в город прибыли журналисты западных изданий. Представители СМИ побеседовали с местными жителями, обсудив актуальные вопросы, включая ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Между тем, в области продолжается сбор подписей граждан в адрес МАГАТЭ. Люди просят скорейшим образом добиться прекращения обстрелов инфраструктуры станции и мирных районов прилежащего Энергодара со стороны ВСУ.