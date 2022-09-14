Удержать укрепрайон: МО РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

© Минобороны России

Сержант Сергей Жаринов

Подразделение, в составе которого действовал сержант Сергей Жаринов, выполняло задачу по удерживанию занятых позиций. Украинские националисты предприняли атаку на район расположения российских подразделений, пытаясь прорвать оборону наших войск.

В ходе боестолкновения сержант Жаринов, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил пять единиц бронетехники противника. Также огнем из крупнокалиберного пулемета Жаринов отразил наступление пехоты боевиков. В результате националисты отступили.

Использовав временное прекращение огня, старший сержант Сергей Жаринов произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было.