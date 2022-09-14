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Удержать укрепрайон: МО РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

00:00 14.09.2022
Производя непрерывную разведку, грамотно выстраивая оборону, российские военнослужащие умело отражают нападения противника, не допуская потерь среди подразделений.
Удержать укрепрайон: МО РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России продолжает рассказывать о подвигах героев специальной военной операции, мужественно сражающихся на Украине.

© Минобороны России

Сержант Сергей Жаринов

Подразделение, в составе которого действовал сержант Сергей Жаринов, выполняло задачу по удерживанию занятых позиций. Украинские националисты предприняли атаку на район расположения российских подразделений, пытаясь прорвать оборону наших войск.

В ходе боестолкновения сержант Жаринов, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил пять единиц бронетехники противника. Также огнем из крупнокалиберного пулемета Жаринов отразил наступление пехоты боевиков. В результате националисты отступили.

Использовав временное прекращение огня, старший сержант Сергей Жаринов произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было.

© Минобороны России

Старший сержант Магомед Аппаев

Расчет под командованием старшего сержанта Аппаева выполнял задачу по удержанию укрепрайона российских войск.

Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции российских военнослужащих.

При ведении оборонительных действий расчет старшего сержанта Аппаева, занимая стратегически выгодную позицию, отразил две атаки противника, значительно превосходящего числом.

Прицельным огнем старшего сержанта Аппаева было уничтожено два вражеских танка и три БМП, до двух десятков националистов. Это нанесло наступающим боевикам существенный урон, лишив их возможности продолжать наступление.

Пользуясь временным прекращением огня, старший сержант Магомед Аппаев обеспечил передислокацию бойцов в безопасный район для перегруппировки.

© Минобороны России

Капитан Антон Новоселов

Капитан Антон Новоселов выполнял задачу в составе дивизиона по недопущению прорыва линии обороны российских подразделений.

Производя грамотную и непрерывную разведку артиллерии националистов, личный состав батареи капитана Антона Новоселова обнаружил и подавил огнем свыше 20 единиц военной техники и артиллерийских орудий националистов.

Благодаря умелым действиям капитана Новоселова удалось нанести упреждающие удары по позициям боевиков и уничтожить вооружение, военную технику и живую силу противника.

Мужество и самоотверженность офицера, профессионализм его подчиненных позволили своевременно подавить все выявленные цели. Как результат - было сорвано продвижение украинских националистов.

© Минобороны России

Младший сержант Александр Алифатов

Украинские националисты предприняли попытку прорыва укрепрайона российских Вооруженных сил. В результате позиции наших десантных подразделений подверглись интенсивному обстрелу. Грамотно выстроив оборону, российские десантники приняли бой с многократно превосходящими силами противника.

Проявляя мужество и героизм под непрекращающимся огневым воздействием со стороны националистов, расчет под руководством младшего сержанта Алифатова стремительно выдвинулся в направлении противника, чтобы вызвать его огонь на себя. Тем самым он хотел дать возможность своим войскам вынести раненых с поля боя.

Прикрывая действия своих войск, младший сержант Алифатов вместе с расчетом уничтожил девять националистов, а также вывел из строя бронетранспортер боевиков.

Воспользовавшись временным прекращением огня, младший сержант Александр Алифатов оперативно произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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