Удержать укрепрайон: МО РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Младший сержант Александр Алифатов
Украинские националисты предприняли попытку прорыва укрепрайона российских Вооруженных сил. В результате позиции наших десантных подразделений подверглись интенсивному обстрелу. Грамотно выстроив оборону, российские десантники приняли бой с многократно превосходящими силами противника.
Проявляя мужество и героизм под непрекращающимся огневым воздействием со стороны националистов, расчет под руководством младшего сержанта Алифатова стремительно выдвинулся в направлении противника, чтобы вызвать его огонь на себя. Тем самым он хотел дать возможность своим войскам вынести раненых с поля боя.
Прикрывая действия своих войск, младший сержант Алифатов вместе с расчетом уничтожил девять националистов, а также вывел из строя бронетранспортер боевиков.
Воспользовавшись временным прекращением огня, младший сержант Александр Алифатов оперативно произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.