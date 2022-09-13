Вашингтон назвал крупной и мощной армию России

В Белом доме признали высоким потенциал российской армии и возможность ее использования не только на Украине.

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В Администрации президента США признали «чрезвычайно» высоким военный потенциал России, который можно задействовать не только на Украине.

Заявление о состоянии Вооруженных Сил России сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Они столкнулись со многими проблемами, но это все еще очень крупная и мощная армия. В распоряжении Путина все еще остается чрезвычайно крупный военный потенциал, который можно использовать не только на Украине, но и потенциально в других местах», - процитировало представителя Белого дома ТАСС.

Ранее американский президент Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине на 675 миллионов долларов.