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В парке «Зарядье» в Москве стартовал просветительский марафон «Знание». Другие площадки работают в Санкт-Петербурге, Камчатском крае и впервые в Луганской республике. Присоединиться к событию можно виртуально из любой точки страны.

Это уникальная возможность пообщаться с министрами, главами крупных корпораций, артистами, известными спортсменами. Больше 200 спикеров и наставников поделятся секретами успеха с молодежью и расскажут, каким они видят будущее страны.

Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента России - приехал на марафон, чтобы рассказать о силе убеждения. Точнее о том, можно ли научиться этому искусству. В качестве примеров ораторского мастерства и силы убеждения он зачитал отрывки из выступлений политиков, обладающих этим талантом - Франклина Рузвельта, Уинстона Черчилля и Владимира Путина.

«Я вам советую время от времени, когда возникают вопросы, что происходит, читать Мюнхенскую речь Путина. Потому что такой силы убеждения, для меня круче этого ничего нет. Это - не про конфронтацию. Он предупреждал. Он взывал к политической мудрости своих оппонентов. Мы не смогли убедить. Но не потому, что у нас нет таланта убеждения - у Путина прекрасный талант убеждения. Слишком уж кровожадные, недружественные были слушатели этой речи», - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Часто люди, у которых есть талант убеждения, используют его далеко не для добрых дел. Дмитрий Песков привел в пример мошенников, которые легко могут уверить и одурачить даже, казалось бы, самых недоверчивых. Он указал, что такой талант «используется не в благой цели, а в преступной».

Главная фишка марафона - живой диалог с гостями. Участники спрашивают спикеров обо всем, что им интересно. Студент Московского политехнического университета Иван Дзыгар поблагодарил за отклик на просьбу наградить орденом Славы его многодетную семью. Пресс-секретарь президента подарил юноше книгу министра обороны Сергея Шойгу «Про вчера».

«Для того, чтобы мы смотрели в будущее с уверенностью, мы должны знать про наше великое вчера. И это очень легкий жанр, необычный жанр. Это такие путевые заметки, рассуждения, микрорассказы. Но это, наверное, самое необычное, что я читал за последнее время. Очень рекомендую», - поделился впечатлениями Песков.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров затронул тему нечестных правил и методов, которые использует Запад для оказания давления на страны по всему миру. Начиная с угроз, шантажа, цветных революций, санкций и вмешательства во внутренние дела, завершая применением грубой силы, как это было в Югославии, в Ираке, в Ливии и как это было с цветной революцией на постсоветском пространстве, «включая нашу многострадальную соседку Украину».

Подробнее о том, какие таланты необходимы современной дипломатии, а также на каких условиях страны Запада в дальнейшем будут приниматься «в сообщество нормальных государств», - в репортаже Натальи Панталевой.