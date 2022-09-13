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Суд приговорил к тюремным срокам убийц бизнесмена Шабтая Калмановича

Алексей Курильченко
14:43 13.09.2022
Убийство владельца женского баскетбольного «Спартака» и двух рынков произошло в Москве в 2009 году.
Суд приговорил к тюремным срокам убийц бизнесмена Шабтая Калмановича
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Мосгорсуд огласил приговоры убийцам бизнесмена и спортивного функционера Шабтая Калмановича. Он был убит в 2009 году, выйти на след преступников следователям удалось лишь в 2018-м.

«Назначить Багаудину Костоеву наказание в виде лишения свободы на срок 22 года, Али Белхороеву - на срок 20 лет, Батыру Тумгоеву - на срок 18 лет... с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - огласил приговор судья.

Калманович был владельцем женского баскетбольного клуба «Спартак», а также Тишинского и Щелковского рынков. Убийство произошло в Москве 2 ноября 2009 года. По версии следствия, Костоев расстрелял автомобиль бизнесмена из пистолета-пулемета. Заказчик убийства так и не был установлен.

В 2020 году были задержаны убийцы «колбасного короля» - бизнесмена Владимира Маругова. По версии следствия, двое мужчин ворвались в дом предпринимателя и застрелили его из арбалета.

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