Песков: Путин прикладывает все усилия для деэскалации напряженности на границе Армении и Азербайджана

По словам представителя Кремля, роль Путина и России в деэскалации конфликта трудно переоценить.

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Президент России Владимир Путин прикладывает все возможные усилия, чтобы снизить напряженность на границе Армении и Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Трудно переоценить роль РФ и лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе. Эти усилия продолжаются», - заявил Песков журналистам.

Напомним, Минобороны Армении ночью 13 сентября сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана. В свою очередь, в военном ведомстве Азербайджана заявляли, что ВС Армении совершили провокацию, обстреляв опорные пункты азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах. Позже Баку и Ереван договорились о прекращении огня в приграничных районах. Режим установлен с 08.00 по московскому времени.