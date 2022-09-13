Минобороны России: за сутки уничтожены пять украинских складов вооружения и боеприпасов

Кроме того, за минувшие сутки поражены 12 пунктов управления, 47 артиллерийских подразделений, неприятельские войска в 152 районах, добавили в МО РФ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Украинская армия осталась без пяти складов вооружения и боеприпасов за сутки в районах населенных пунктов Павловка и Темировка в Запорожской области, Новополь в ДНР, Великое Артаково и Оленовка в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге 13 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, говоря о боевой работе российской оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, за минувшие сутки поражены 12 пунктов управления, 47 артиллерийских подразделений, неприятельские войска в 152 районах.

При этом потери украинской стороны за сутки в результате ударов ВКС России превысили 800 человек. Речь идет о безвозвратных и санитарных потерях среди военнослужащих ВСУ и иностранных наемников, уточнил представитель российского военного ведомства. Также авиация ВКС России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе Очакова. Кроме того, средствами ПВО сбито шесть украинских беспилотников и перехвачено семь реактивных снарядов за сутки.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео ведения огня 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» в зоне СВО. На кадрах показан процесс заряжания, стрельбы и последствий прилета по позициям ВСУ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов