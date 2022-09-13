В стране и мире Скончался французский режиссер Жан-Люк Годар Елизавета Потейчук Режиссер умер на 92-м году жизни. © Фото: Jonathan Rebboah, imago-images, Globallookpress Читайте нас на: Французский кинорежиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года. О причинах смерти творца не сообщается. «Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года», - сообщает газета Liberation со ссылкой на его близких. Годар был одним из тех, кто стоял у истоков французской «новой волны». Первый фильм режиссера под названием «На последнем дыхании» увидел свет в 1960 году, главные роли в картине исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. В общей сложности фильмография кинематографиста насчитывает 130 картин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика