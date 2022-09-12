Плоды на освобожденных территориях: на Запорожье собирают урожай подсолнечника

В Мелитопольском районе было собрано более 800 тысяч тонн зерновой продукции и более полутора миллионов тонн - на освобожденных территориях Запорожской области.

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В Запорожской области окончен сезон сбора зерновых. На очереди - сбор подсолнечника.

В настоящее время в полях работает техника. За этот сезон в Мелитопольском районе было собрано более 800 тысяч тонн зерновой продукции. Также более полутора миллионов тонн собрали на освобожденных территориях Запорожской области. Эти показатели выше средних за предыдущие годы.

На предприятиях аграриев на сегодняшний день работают специалисты ветеринарных и других надзорных служб. Это позволяет сертифицировать продукцию и отправлять ее за пределы региона.