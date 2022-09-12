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Плоды на освобожденных территориях: на Запорожье собирают урожай подсолнечника

Михаил Аброськин
Марина Крижановская
05:19 12.09.2022
В Мелитопольском районе было собрано более 800 тысяч тонн зерновой продукции и более полутора миллионов тонн - на освобожденных территориях Запорожской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Запорожской области окончен сезон сбора зерновых. На очереди - сбор подсолнечника.

В настоящее время в полях работает техника. За этот сезон в Мелитопольском районе было собрано более 800 тысяч тонн зерновой продукции. Также более полутора миллионов тонн собрали на освобожденных территориях Запорожской области. Эти показатели выше средних за предыдущие годы.

На предприятиях аграриев на сегодняшний день работают специалисты ветеринарных и других надзорных служб. Это позволяет сертифицировать продукцию и отправлять ее за пределы региона.

© ТРК "Звезда"

Основной рынок сбыта - Россия и Белоруссия. В перспективе к списку добавятся страны Азии. Власти стимулируют развитие сельского хозяйства введением различных дотаций: на увеличение поголовья крупного рогатого скота, на производство молока, на расширение обрабатываемых земель и прочего.

В регионе действует упрощенная система налогообложения (УСН). Долгосрочное планирование бюджетов и линий сбыта позволит фермерам возделывать более сложные культуры, чего во времена жизни в составе Украины не было. Также банки разрабатывают для аграриев специальные выгодные условия кредитования.

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