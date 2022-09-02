В Дагестане в День знаний открылись четыре построенные МО РФ новые школы

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В День знаний в Республике Дагестан торжественно открылись четыре новые школы. Одна из самых долгожданных школ появилась в высокогорном в селении Луткун Ахтынского района. Она рассчитана на 400 ученических мест.

Еще две открыли в Хасавюртовском районе: на 500 учеников в селе Эндирей и на 400 - в селе Новокостек. При проектировании школ были учтены сейсмические и климатические особенности региона. В зданиях тепло, комфортно и безопасно. Учреждения оснащены современным оборудованием и мебелью.

Решением Президента России Минобороны Российской Федерации определено исполнителем по строительству социально значимых объектов в рамках национального проекта «Демография» и федеральной программы РФ «Развитие образования». Строительство учреждений общего и дошкольного образования в Дагестане ведет военно-строительный комплекс Минобороны России.