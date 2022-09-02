Полный разгром противника: новые истории мужества военных ВС РФ на Украине

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Рядовой Александр Подыгалов
Рядовой Александр Подыгалов в составе группы российских десантников выполнял задачи по обеспечению безопасности движения колонны батальонно-тактической группы наших войск.
На одном из ответвлений автомобильной дороги группа обнаружила диверсионные силы украинских националистов, готовивших засаду на российскую колонну. Российские десантники приняли решение дать бой, несмотря на численное превосходство противника.
В ходе боестолкновения Александр вытащил из-под вражеского огня раненого товарища, после чего, оказав ему неотложную медицинскую помощь, продолжил вести бой с противником.
Когда противник предпринял попытку контрнаступления, Александр, заняв выгодную позицию, шквальным огнем сковал действия противника, чем дал возможность группе десантников перегруппироваться и нанести разящий удар по боевикам. В бою Александр получил ранение, однако, невзирая на боль, продолжал выполнение задачи по разгрому группы националистов.
По итогам боя было уничтожено до 16 националистов. Остальные боевики, спасая свои жизни, бежали. Благодаря самоотверженности и профессионализму рядового Подыгалова группа украинских боевиков была разгромлена.