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Младший сержант Виктор Кузьминцев

Младший сержант Виктор Кузьминцев, действуя в составе батальонно-тактической группы российских десантников, выполнял боевую задачу по вытеснению украинских националистов, закрепившихся в стратегически значимом населенном пункте.

Продвигаясь по населенному пункту, десантники вступили в бой с вооруженными радикалами, находящимися на оборудованных огневых позициях. Противник открыл шквальный огонь из стрелкового оружия по российским десантникам.

В ходе боя Виктор обнаружил позиции пулеметного расчета противника и метким огнем из стрелкового оружия уничтожил его. Несмотря на полученное в ближнем бою ранение, младший сержант Кузьминцев продолжил вести бой с националистами и уничтожил шесть человек живой силы противника.

Благодаря беспримерному мужеству и героизму младшего сержанта Виктора Кузьминцева удалось избежать потерь среди личного состава и создать условия для развития наступления наших подразделений.