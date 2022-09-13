Сохраняя жизни подчиненных: в МО РФ рассказали о подвигах офицеров России в ходе спецоперации
Офицерский состав продемонстрировал выучку, боевой опыт и профессионализм в военном деле.
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Фото: Минобороны России
Министерство обороны России продолжает рассказывать о подвигах героев специальной военной операции, мужественно сражающихся на Украине.
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Капитан Александр Бе логлазов, командир батареи ракетного дивизиона
Батарея капитана Александра Белоглазова выполняла боевую задачу по поддержке подразделений, ведущих оборонительный бой с превосходящими силами противника на подступах к одному из населенных пунктов.
Задействовав расчет комплекса БпЛА, капитан Белоглазов выявил выдвижение резервов на помощь противнику. Умело управляя личным составом батареи, капитан Белоглазов оперативно произвел пуск ракет по району развертывания походных колонн противника в боевой порядок.
В результате ракетного удара атака была отбита, продвижение националистов было замедлено. Уничтожено девять единиц военной техники, а также более 20 националистов. Отойдя на запасные позиции, ракетчики продолжили наносить удары по продвигающимся боевикам, прикрывая передислокацию основных сил.
Умелые и профессиональные действия капитана Александра Белоглазова позволили сохранить жизни и здоровье военнослужащих и не допустить уничтожения вооружения и военной техники.
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Гвардии капитан Джамалудин Рамазанов, командир роты РХБ защиты
Экипаж боевой машины ТОС-1А под руководством командира роты РХБЗ капитана Джамалудина Рамазанова выполнял боевую задачу по поддержке подразделений, ведущих оборонительный бой с превосходящими силами украинских националистов, неоднократно пытавшихся прорвать оборону.
Во время перезаряжания боевой машины противник начал минометный обстрел. В результате экипаж получил осколочные ранения. Находясь в непосредственной близости от наступающих сил украинских националистов, капитан Рамазанов действовал оперативно и решительно.
Используя боевой опыт и навыки управления военной машиной, он открыл точный огонь на подавление по позициям артиллерийских расчетов противника. Подавив вражескую артиллерию, капитан Рамазанов занял место механика-водителя, эвакуировал экипаж боевой машины и вывел военную технику из зоны огневого поражения противника.
Благодаря умелым действиям капитана Рамазанова удалось остановить продвижение украинских националистов, уничтожить вооружение, военную технику и живую силу противника, сохранить жизнь и здоровье подчиненного личного состава и не допустить захват вверенного вооружения и военной техники.
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Капитан Сергей Бачериков, ко мандир роты РХБ защиты
Подразделение капитана Сергея Бачерикова выполняло боевую задачу по поддержке батальонно-тактических групп, ведущих бой со значительно превосходящими силами противника.
В течение суток подразделение успешно сдерживало атаки националистов, отразив более четырех штурмов. В ходе упорных боев огнеметчики под руководством капитана Бачерикова уничтожили более десяти единиц военной техники и живую силу противника.
Используя условия местности, огнеметчики наносили поражение противнику во время перемещения основных сил на запасные позиции. Огнеметчикам удалось выйти в безопасный район, где выполнение боевых задач было продолжено.
Благодаря личному мужеству, смелым и решительным действиям капитана Бачерикова удалось остановить продвижение противника, нанести ему значительный урон. Также капитан Бачериков не допустил потерь среди личного состава.
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Гвардии майор Андрей Заботин, начальник штаба реактивного дивизиона
Майор Андрей Заботин, командуя реактивным дивизионом, выполнял боевую задачу по обороне района. Действия подразделения под руководством майора Заботина позволили остановить выход противника на рубежи атаки, а также остановили развертывание их резервов.
Противник вел по позициям дивизиона обстрел. Находясь под вражеским артиллерийским огнем, майор Андрей Заботин, грамотно оценив обстановку, отдал распоряжение дивизиону переместиться на новые позиции.
Профессиональное руководство майора Заботина реактивным дивизионом позволило значительно замедлить наступление противника, нанеся ему ощутимые потери, сохранив в исправном состоянии вооружение и военную технику и жизнь, здоровье личного состава.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.
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