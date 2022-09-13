Сохраняя жизни подчиненных: в МО РФ рассказали о подвигах офицеров России в ходе спецоперации

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Капитан Александр Белоглазов, командир батареи ракетного дивизиона

Батарея капитана Александра Белоглазова выполняла боевую задачу по поддержке подразделений, ведущих оборонительный бой с превосходящими силами противника на подступах к одному из населенных пунктов.

Задействовав расчет комплекса БпЛА, капитан Белоглазов выявил выдвижение резервов на помощь противнику. Умело управляя личным составом батареи, капитан Белоглазов оперативно произвел пуск ракет по району развертывания походных колонн противника в боевой порядок.

В результате ракетного удара атака была отбита, продвижение националистов было замедлено. Уничтожено девять единиц военной техники, а также более 20 националистов. Отойдя на запасные позиции, ракетчики продолжили наносить удары по продвигающимся боевикам, прикрывая передислокацию основных сил.

Умелые и профессиональные действия капитана Александра Белоглазова позволили сохранить жизни и здоровье военнослужащих и не допустить уничтожения вооружения и военной техники.