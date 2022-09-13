Армия Армия Армия

Сохраняя жизни подчиненных: в МО РФ рассказали о подвигах офицеров России в ходе спецоперации

00:00 13.09.2022
Офицерский состав продемонстрировал выучку, боевой опыт и профессионализм в военном деле.
Сохраняя жизни подчиненных: в МО РФ рассказали о подвигах офицеров России в ходе спецоперации
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны России продолжает рассказывать о подвигах героев специальной военной операции, мужественно сражающихся на Украине.

© Минобороны России

Капитан Александр Белоглазов, командир батареи ракетного дивизиона

Батарея капитана Александра Белоглазова выполняла боевую задачу по поддержке подразделений, ведущих оборонительный бой с превосходящими силами противника на подступах к одному из населенных пунктов.

Задействовав расчет комплекса БпЛА, капитан Белоглазов выявил выдвижение резервов на помощь противнику. Умело управляя личным составом батареи, капитан Белоглазов оперативно произвел пуск ракет по району развертывания походных колонн противника в боевой порядок.

В результате ракетного удара атака была отбита, продвижение националистов было замедлено. Уничтожено девять единиц военной техники, а также более 20 националистов. Отойдя на запасные позиции, ракетчики продолжили наносить удары по продвигающимся боевикам, прикрывая передислокацию основных сил.

Умелые и профессиональные действия капитана Александра Белоглазова позволили сохранить жизни и здоровье военнослужащих и не допустить уничтожения вооружения и военной техники.

© Минобороны России

Гвардии капитан Джамалудин Рамазанов, командир роты РХБ защиты

Экипаж боевой машины ТОС-1А под руководством командира роты РХБЗ капитана Джамалудина Рамазанова выполнял боевую задачу по поддержке подразделений, ведущих оборонительный бой с превосходящими силами украинских националистов, неоднократно  пытавшихся прорвать оборону.

Во время перезаряжания боевой машины противник начал минометный  обстрел. В результате экипаж получил осколочные ранения. Находясь в непосредственной близости от наступающих сил украинских националистов, капитан Рамазанов действовал оперативно и решительно.

Используя боевой опыт и навыки управления военной машиной, он открыл точный огонь на подавление по позициям артиллерийских расчетов противника. Подавив вражескую артиллерию, капитан Рамазанов занял место механика-водителя, эвакуировал экипаж боевой машины и вывел военную технику из зоны огневого поражения противника.

Благодаря умелым действиям капитана Рамазанова удалось остановить продвижение украинских националистов, уничтожить вооружение, военную технику и живую силу противника, сохранить жизнь и здоровье подчиненного личного состава и не допустить захват вверенного вооружения и военной техники.

© Минобороны России

Капитан Сергей Бачериков, командир роты РХБ защиты

Подразделение капитана Сергея Бачерикова выполняло боевую задачу по поддержке батальонно-тактических групп, ведущих бой со значительно превосходящими силами противника.

В течение суток подразделение успешно сдерживало атаки националистов, отразив более четырех штурмов. В ходе упорных боев огнеметчики под руководством капитана Бачерикова уничтожили более десяти единиц военной техники и живую силу противника.

Используя условия местности, огнеметчики наносили поражение противнику во время перемещения основных сил на запасные позиции. Огнеметчикам удалось выйти в безопасный район, где выполнение боевых задач было продолжено.

Благодаря личному мужеству, смелым и решительным действиям капитана Бачерикова удалось остановить продвижение противника, нанести ему значительный урон. Также капитан Бачериков не допустил потерь среди личного состава.

© Минобороны России

Гвардии майор Андрей Заботин, начальник штаба реактивного дивизиона

Майор Андрей Заботин, командуя реактивным дивизионом, выполнял боевую задачу по обороне района. Действия подразделения под руководством майора Заботина позволили остановить выход противника на рубежи атаки, а также остановили развертывание их резервов.

Противник вел по позициям дивизиона обстрел. Находясь под вражеским артиллерийским огнем, майор Андрей Заботин, грамотно оценив обстановку, отдал распоряжение дивизиону переместиться на новые позиции.

Профессиональное руководство майора Заботина реактивным дивизионом позволило значительно замедлить наступление противника, нанеся ему ощутимые потери, сохранив в исправном состоянии вооружение и военную технику и жизнь, здоровье личного состава.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:18 В стране и мире
Минобороны Армении сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана
22:56 В стране и мире
Ректора Херсонского госуниверситета пытались подорвать в подъезде дома
21:00 В стране и мире
Видео
Оперативная игра: как ФСБ пресекла теракты против чиновников Херсонской области и Крыма
20:13 В стране и мире
Пентагон: США поставили Украине уже более 660 тысяч артиллерийских снарядов и ракет
17:27 В стране и мире
Видео
«Херсон никогда не поддастся уловкам»: Владимир Сальдо обратился к жителям впервые после госпитализации
Популярное
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.