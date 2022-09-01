Под канонаду артбатарей: военные ЗВО получили госнаграды за выполнение задач в ходе спецоперации

К наградам были представлены солдаты, сержанты и офицеры артиллерийских, разведывательных, медицинских подразделений, а также специалисты военно-политической службы и подразделений связи, РХБ защиты.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие Западного военного округа получили государственные награды за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность во время специальной военной операции. Кадры награждения показало Минобороны России.

Награды российским военнослужащим прямо на передовой вручал начальник штаба группировки войск «Запад» генерал-лейтенант Михаил Зусько. Наиболее отличившиеся бойцы были удостоены орденов Мужества, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, в том числе с мечами, медалей «За отвагу», медалей Суворова и Жукова, а также знаков отличия ордена Святого Георгия - Георгиевского креста.

Боевые государственные награды получили солдаты, сержанты и офицеры артиллерийских, разведывательных, медицинских подразделений, а также подразделений связи и РХБ защиты.

Вместе с тем, специалисты военно-политической службы, проявившие мужество, героизм и отвагу, высокие профессиональные и личные качества в ходе проведения спецоперации, тоже удостоились государственных наград.

«Колонна, в которой мы передвигались, попала в засаду диверсионно-разведывательной группы. Завязался бой. За счет умелых и грамотных действий командира мы отбили диверсионную группу и тем самым продолжили выполнять боевую задачу и, согласно приказу, мы заняли боевой рубеж», - рассказал награжденный старший офицер военно-политического отдела объединения ЗВО Роман.

Вручение прошло под канонаду артиллерийских батарей, продолжавших боевую работу. Генерал-лейтенант Михаил Зусько поблагодарил военнослужащих ЗВО за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу. Он пожелал крепкого здоровья и успехов на благо Отечества.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.