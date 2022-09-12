Шквал огня и работа артиллерии: как развивается ситуация в зоне спецоперации

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Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота наносят удары реактивной артиллерией по районам сосредоточения сил ВСУ. Главная цель для 220-ти миллиметровых снарядов - артиллерийские и минометные батареи националистов. Черный дым над лесом - результат попадания, горит техника ВСУ.

Не смолкает и ствольная артиллерия. Расчеты гаубиц «Гиацинт-С» ведут контрбатарейную борьбу. Координаты артиллеристам передают не только с беспилотников. Хорошо замаскированные позиции вскрывают разведгруппы, после чего, на позиции националистов обрушивается шквал огня. На кадрах уничтоженная артиллерийская батарея и пункт заряжания ВСУ.

«ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. В районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования "Кракен", 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники», - заявляет Минобороны России.

Большие потери несут ВСУ и на Николаево-Криворожском направлении. Здесь ВКС России нанесли ракетный удар по местам базирования украинских националистов в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка, Херсонской области. Прямым попаданием уничтожен крупный склад боеприпасов.

Силы Народной милиции республик Донбасса, при огневой поддержке российских вооруженных сил, продолжают наступление в ДНР. Ударами артиллерии, в Краматорске уничтожены цеха по ремонту и восстановлению реактивных систем залпового огня. Подразделения ЛНР развивают наступление на Соледар.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Артемовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, Ольговское Запорожской области, а также 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 125-ти районах», - заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ Запорожской АЭС и прилегающих к ней территорий, остановлен последний, шестой энергоблок. Угроза техногенной катастрофы сохраняется. Даже в случае консервации станции, есть риск разрушения энергоблоков, системы охлаждения реакторов и емкостей для хранения отработанного топлива. Остановка АЭС может оставить без отопления весь Энергодар.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов