Свадьба на звоннице: у Главного храма ВС РФ открыли площадку регистрации брака

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Музейно-храмовый комплекс ВС Минобороны РФ стал площадкой для торжественных бракосочетаний с 12 сентября. Первыми молодоженами, создавшими семью у Главного храма ВС РФ под звуки военного оркестра стали Владимир и Евгения Крот, а также старший лейтенант ВС РФ Алексей Терентьев и Мария Мягкова.

Особенностью церемонии стал подъем молодых супругов на звонницу Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Это уникальное место. Рядом Патриарший храм. Памятник «Матерям победителей» с вечным огнем. Прекрасная смотровая площадка на колокольне, где молодые могут провести фотосессию и ударить в колокол в ознаменование рождения новой семьи», - рассказал начальник Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России Владислав Педенко.

Как сообщила первый заместитель начальника главного управления ЗАГС Московской области Ольга Малахова, в Подмосковье ранее открыты 25 площадок для выездных регистраций брака, и жители очень просили сделать возможными свадебные церемонии у Главного храма ВС РФ.

«Это святое место. Тут очень красиво. Есть где погулять, сфотографироваться молодым, посетить прекрасный храм. Надеюсь, площадка будет пользоваться популярностью», - отметила Малахова.

Теперь вступить в брак в Музейно-храмовом комплексе ВС РФ Минобороны России смогут все желающие. Для этого необходимо подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), выбрать Дворец бракосочетания №3, место проведения - Музейно-храмовый комплекс ВС РФ.