«Лицом к лицу с невообразимым ужасом»: как квест-игры могут обернуться реальной трагедией

Квест-игры сегодня очень популярны и среди детей, и среди взрослых - потому что это интересно, необычно, существуют разные сценарии. Но есть и обратная сторона - во время квеста можно не только пощекотать себе нервы, но и получить очень серьезную травму.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Игра, которая вышла из-под контроля и едва не обернулась трагедией, попала на камеры видеонаблюдения. Во время одного из популярных московских квестов чуть не сгорели заживо четверо подростков и двое ведущих.

В одном из заданий надо было разжечь огонь в газовой лампе самостоятельно. В этот момент баллончик с газом взорвался, предположительно, у одного из подростков прямо в руках. Загорелась пленка на потолке, а следом - одежда на самих участниках. Мама серьезно пострадавшего подростка рассказала нам, что мальчики оказались в огненной ловушке и пытались выбраться самостоятельно!

«Представьте, дети в клетке горят, и он выламывал дверь, а на него капал расплавленный пластик... Всем досталось, он всю ночь видел себя в этой клетке горящей», - рассказала Екатерина.

Антураж таких, бесспорно, популярных у подростков квестов соответствующий. Цепи под потолком, которыми, как наручниками, пристегивают людей, вокруг железные клетки, а на стенах - размазанная кровь.

Все это ради забавы, но, оказалось, попасть под реальную экзекуцию здесь можно играючи. Декорации максимально реалистичные - клетки сделаны из настоящей арматуры, газовые баллончики тоже не игрушечные. А проходить игру для большего эффекта приходится в темноте. Вот какие описания игры на странице этого квеста.

«Я пытался разыскать путь на выход из этого забытого места, но безрезультатно. Много раз пытался выбраться из тумана и каждый раз оказывался лицом к лицу с невообразимым ужасом... Боюсь, я не смогу покинуть это место...» - говорится в описании.

Игровое пространство находится в бывшем промышленном здании, здесь же склады и автосервисы. После ЧП попасть на территорию - отдельный квест.

Пострадали и двое ведущих квеста. По всей видимости, они попытались потушить огонь. О том, что на территории автосервиса располагается такая игровая комната, в соседствующих с ним компаниях даже не знали.

В жутких масках и, как оказалось, в жутких условиях работают два молодых человека- в квестах такие сотрудники называются актерами. Даже после произошедшего игра продолжается. Мы дозвонились по номеру, указанному на сайте, и нас пообещали записать на квест.

Минимум затрат, реклама через соцсети - и билеты раскупаются очень быстро. Сейчас квесты на пике популярности, открываются повсеместно в любых условиях. Часто в промзонах и подвалах. За соблюдением безопасности никто не следит.

В России зафиксированы десятки ситуаций, когда несовершеннолетние и взрослые получали травмы на квестах.

Этот случай вновь поставил вопрос о создании регламента работы таких заведений или даже о полном запрете по крайней мере опасных элементов таких игр, дабы избежать трагедий, которые, к сожалению, происходят не понарошку.