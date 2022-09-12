«Херсон никогда не поддастся уловкам»: Владимир Сальдо обратился к жителям впервые после госпитализации

Глава администрации региона заявил, что каждый день общается с военными по поводу сложившейся в регионе ситуации.

© Видео: Telegram, Владимир Сальдо © Фото: Telegram, Владимир Сальдо

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к жителям региона впервые после своей госпитализации. Руководитель прокомментировал сообщения о приближении войск ВСУ к региону.

«Действительно, я был на попечении очень серьезных врачей, для того чтобы поправить свое здоровье. Но тем не менее вопросы, которые касаются организации работы в Херсонской области, были всегда со мной. Я часто общаюсь, практически каждый день, с военными и, зная, какая напряженность сейчас существует среди херсонцев по поводу ВСУ, находящихся не так уже далеко, могу вам точно сказать - у ВС РФ значительно больше сил. И поэтому Херсон никогда не поддастся уловкам со стороны», - заявил Сальдо в своем Telegram-канале.

Также глава отметил, что в данный момент он работает по вопросам бюджета на текущий и следующий год.

«Это очень хороший показатель: Херсонщина будет процветающей и стабильной. И главное - теплой, как всегда», - подчеркнул Сальдо.

В августе Сальдо сообщил о своей госпитализации. Указано, что на этом настоял министр здравоохранения региона. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.