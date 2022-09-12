Путин заострил внимание правительства на проблемах на рынке труда в России

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Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, но на рынке труда замечена тревожная тенденция двукратного увеличения работников, которым грозит потеря места и стабильного дохода. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с трудоустройством и другие экономические вопросы с членами правительства в понедельник, 12 сентября.

Путин отметил результативность принятых правительством мер по стабилизации ситуации на рынке труда, по данным на май 2022 года уровень безработицы достиг небывалого уровня в 3,9%, но остаются проблемы локального характера. В частности, растет число предприятий, на которых сотрудников распустили на вынужденные каникулы или перевели на неполный рабочий день.

«Растет количество людей, находящихся под риском увольнения. Обращаю внимание, сейчас в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты не полный рабочий день - это почти 234 тысячи работников, это вдвое почти больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктов сложности возникают серьезные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения», - заключил президент.

Владимир Путин просил усилить работу в этом направлении, подчеркнув, что «наш приоритет - это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости».