В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заострил внимание правительства на проблемах на рынке труда в России

Ирина Елагина
16:07 12.09.2022
Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, но замечена тревожная тенденция двукратного роста числа работников на грани увольнения.
© Видео: пресс-служба президента РФ © Фото: пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, но на рынке труда замечена тревожная тенденция двукратного увеличения работников, которым грозит потеря места и стабильного дохода. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с трудоустройством и другие экономические вопросы с членами правительства в понедельник, 12 сентября.

Путин отметил результативность принятых правительством мер по стабилизации ситуации на рынке труда, по данным на май 2022 года уровень безработицы достиг небывалого уровня в 3,9%, но остаются проблемы локального характера. В частности, растет число предприятий, на которых сотрудников распустили на вынужденные каникулы или перевели на неполный рабочий день.

«Растет количество людей, находящихся под риском увольнения. Обращаю внимание, сейчас в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты не полный рабочий день - это почти 234 тысячи работников, это вдвое почти больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктов сложности возникают серьезные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения», - заключил президент.

Владимир Путин просил усилить работу в этом направлении, подчеркнув, что «наш приоритет - это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:59 В стране и мире
Видео
Патрушев: цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на наращивание поставок вооружений Киеву
14:33 В стране и мире
Глава МАГАТЭ заявил, что обстрелы Запорожской АЭС продолжаются
12:56 Армия
Видео
МО РФ: противник потерял убитыми более 300 человек на Николаево-Криворожском направлении за сутки
11:19 Армия
Видео
От «Гиацинтов» до «Ураганов»: как артиллеристы ВВО мешают с землей позиции ВСУ
10:46 В стране и мире
Видео
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21
Популярное
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.