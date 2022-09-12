Мирошник: кресты вермахта на военной технике Киева - плевок в сторону убитых нацистами украинцев

Он отметил, что до этого нацистская символика в рядах украинских войск была спрятана - татуировки с крестами прятали под одежду. Теперь же она демонстрируется открыто.

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Кресты вермахта на украинской военной технике - это плевок в сторону убитых во времена Великой Отечественной войны украинцев. Такое мнение высказал глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«Сначала нацики стыдливо набивали свастику на свои тела, но прятали под одежду, теперь вынесли на технику, дальше - только поднять на флаги… Это плевок в сторону могил восьми миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны», - приводит РИА Новости его слова.

Недавно стало известно о том, что украинскую бронетехнику помечают крестами вермахта. Мирошник отмечает, что такие кресты являются родовым знаком немецких нацистов.

Ранее «Звезда» рассказала о том, как во время ВОВ нацисты заставляли жителей Прибалтики поверить в якобы бесчеловечность советских коммунистов. Пропаганда велась с помощью фильмов, поданных как документальные, где показывались кадры с телами замученных людей. Все это демонстрировалось как доказательство зверств большевиков и транслировалось на широкую аудиторию.