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Мирошник: кресты вермахта на военной технике Киева - плевок в сторону убитых нацистами украинцев

Анастасия Бобылева
01:59 12.09.2022
Он отметил, что до этого нацистская символика в рядах украинских войск была спрятана - татуировки с крестами прятали под одежду. Теперь же она демонстрируется открыто.
Мирошник: кресты вермахта на военной технике Киева - плевок в сторону убитых нацистами украинцев
© Фото: Aziz Karimov, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Кресты вермахта на украинской военной технике - это плевок в сторону убитых во времена Великой Отечественной войны украинцев. Такое мнение высказал глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«Сначала нацики стыдливо набивали свастику на свои тела, но прятали под одежду, теперь вынесли на технику, дальше - только поднять на флаги… Это плевок в сторону могил восьми миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны», - приводит РИА Новости его слова.

Недавно стало известно о том, что украинскую бронетехнику помечают крестами вермахта.  Мирошник отмечает, что такие кресты являются родовым знаком немецких нацистов.

Ранее «Звезда» рассказала о том, как во время ВОВ нацисты заставляли жителей Прибалтики поверить в якобы бесчеловечность советских коммунистов. Пропаганда велась с помощью фильмов, поданных как документальные, где показывались кадры с телами замученных людей. Все это демонстрировалось как доказательство зверств большевиков и транслировалось на широкую аудиторию.

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