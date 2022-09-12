Армия Армия Армия

Решительность и профессионализм: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

13:24 12.09.2022
Российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине продолжают демонстрировать отвагу и выучку.
Решительность и профессионализм: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны РФ продолжает рассказывать о подвигах героев специальной военной операции, самоотверженно сражающихся на Украине.

Гвардии майор Владислав Никифоров, командир мотострелкового батальона

Мотострелковый батальон под командованием гвардии майора Владислава Никифорова выполнял боевую задачу по удержанию высоты у линии соприкосновения. Украинские военные попытались прорвать оборону, но все атаки были отбиты. Противник в ходе безуспешного наступления потерял до 20 своих бойцов и свыше 10 единиц вооружения и военной техники.

© Минобороны России

С учетом угрозы обстрела из украинской артиллерии позиций батальона Никифоров вывел подразделения в безопасный район, сохранив личный состав.

Гвардии прапорщик Ян Бирченко, старшина роты

В ходе выдвижения в район выполнения задачи группа под руководством Бирченко столкнулась с численно превосходившим противником и вступила с ним в неравный бой. Военнослужащие открыли по передовой группе врага прицельный огонь. Продвижение противника на данном участке было остановлено.

© Минобороны России

Воспользовавшись тишиной, гвардии прапорщик вывел свое подразделение в безопасный район и передал вражеские координаты противника на командный пункт для артиллеристов. Украинское вооружение, военная техника и живая сила были поражены. В то же время жизни подчиненных удалось сохранить благодаря действиям Бирченко.

Ефрейтор Андрей Саврасов, командир отделения

Андрей Саврасов в составе взвода выполнял задачу по удержанию оборонительных позиций. Взводный опорный пункт подвергся обстрелу со стороны украинских националистов, противник предпринял попытку прорыва обороны.

© Минобороны России

Отделение Саврасова оказалось отрезано от мотострелкового взвода и приняло неравный бой. Командир отделения был ранен, но продолжил управлять действиями личного состава. Атаку диверсантов удалось удержать, националисты понесли большие потери. В то же время ефрейтор своими действиями сорвал наступление и смог сохранить своих бойцов. После этого отделение Саврасова уже в составе взвода сменило позиции в безопасный район для перегруппировки.

Старший лейтенант Иван Гавро, заместитель командира роты

Иван Гавро выполнял задачу в составе мотострелковой роты по недопущению прорыва линии обороны подразделений российских войск. В результате массированного огневого воздействия командир роты был ранен. Гавро оказал товарищу первую медицинскую помощь и принял командование на себя.

© Минобороны России

Несколько часов противник пытался атаковать позиции подразделения и в ходе боевых действий понес серьезные потери. Было уничтожено до 20 украинских боевиков и несколько единиц военной техники.

Воспользовавшись временным прекращением огня, старший лейтенант произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район, не допустив потерь среди своих подчиненных.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:56 Армия
Видео
МО РФ: противник потерял убитыми более 300 человек на Николаево-Криворожском направлении за сутки
11:19 Армия
Видео
От «Гиацинтов» до «Ураганов»: как артиллеристы ВВО мешают с землей позиции ВСУ
10:46 В стране и мире
Видео
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21
08:49 В стране и мире
Видео
ФСБ пресекла теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма
06:08 Армия
Видео
Российский снайпер рассказал, как уничтожил минометный расчет ВСУ
Популярное
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.