Решительность и профессионализм: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине продолжают демонстрировать отвагу и выучку.
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Министерство обороны РФ продолжает рассказывать о подвигах героев специальной военной операции, самоотверженно сражающихся на Украине.
Гвардии майор Владислав Никифоров, командир мотострелкового батальона
Мотострелковый батальон под командованием гвардии майора Владислава Никифорова выполнял боевую задачу по удержанию высоты у линии соприкосновения. Украинские военные попытались прорвать оборону, но все атаки были отбиты. Противник в ходе безуспешного наступления потерял до 20 своих бойцов и свыше 10 единиц вооружения и военной техники.