Армия Решительность и профессионализм: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине Российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине продолжают демонстрировать отвагу и выучку. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны РФ продолжает рассказывать о подвигах героев специальной военной операции, самоотверженно сражающихся на Украине. Гвардии майор Владислав Никифоров, командир мотострелкового батальона Мотострелковый батальон под командованием гвардии майора Владислава Никифорова выполнял боевую задачу по удержанию высоты у линии соприкосновения. Украинские военные попытались прорвать оборону, но все атаки были отбиты. Противник в ходе безуспешного наступления потерял до 20 своих бойцов и свыше 10 единиц вооружения и военной техники. © Минобороны России С учетом угрозы обстрела из украинской артиллерии позиций батальона Никифоров вывел подразделения в безопасный район, сохранив личный состав. Гвардии прапорщик Ян Бирченко, старшина роты В ходе выдвижения в район выполнения задачи группа под руководством Бирченко столкнулась с численно превосходившим противником и вступила с ним в неравный бой. Военнослужащие открыли по передовой группе врага прицельный огонь. Продвижение противника на данном участке было остановлено. © Минобороны России Воспользовавшись тишиной, гвардии прапорщик вывел свое подразделение в безопасный район и передал вражеские координаты противника на командный пункт для артиллеристов. Украинское вооружение, военная техника и живая сила были поражены. В то же время жизни подчиненных удалось сохранить благодаря действиям Бирченко. Ефрейтор Андрей Саврасов, командир отделения Андрей Саврасов в составе взвода выполнял задачу по удержанию оборонительных позиций. Взводный опорный пункт подвергся обстрелу со стороны украинских националистов, противник предпринял попытку прорыва обороны. © Минобороны России Отделение Саврасова оказалось отрезано от мотострелкового взвода и приняло неравный бой. Командир отделения был ранен, но продолжил управлять действиями личного состава. Атаку диверсантов удалось удержать, националисты понесли большие потери. В то же время ефрейтор своими действиями сорвал наступление и смог сохранить своих бойцов. После этого отделение Саврасова уже в составе взвода сменило позиции в безопасный район для перегруппировки. Старший лейтенант Иван Гавро, заместитель командира роты Иван Гавро выполнял задачу в составе мотострелковой роты по недопущению прорыва линии обороны подразделений российских войск. В результате массированного огневого воздействия командир роты был ранен. Гавро оказал товарищу первую медицинскую помощь и принял командование на себя. © Минобороны России Несколько часов противник пытался атаковать позиции подразделения и в ходе боевых действий понес серьезные потери. Было уничтожено до 20 украинских боевиков и несколько единиц военной техники. Воспользовавшись временным прекращением огня, старший лейтенант произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район, не допустив потерь среди своих подчиненных. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика