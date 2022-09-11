Раскрыты особенности одной из самых современных торпед России

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Одна из самых современных в мире торпед «Физик» обладает уникальными характеристиками. Однокомпонентное топливо на основе азота не нужно поджигать и оно само разлагается сразу же после попадания в камеру, выделяя огромное количество тепла. А мощнейший двигатель торпеды способен сдвинуть с места даже огромные карьерные грузовики, ведь его сила более 500 лошадиных сил. У «Физика» столько особенностей, что полное его название звучит так: универсальная глубоководная самонаводящаяся телеуправляемая торпеда.

Подобные торпеды могут создавать лишь 4 страны в мире, в России «Физик» - единственная в своем роде из действующих. Основные достоинства таких тепловых торпед - это длина хода и скорость. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал главный конструктор торпеды «Физик» Валерий Кульбицкий.

«Основное достоинство тепловых торпед - это более высокая энергоэффективность. Тепловые торпеды имеют параметры до полутора раз выше по скорости и по дальности хода. Они быстрее, и ходят дальше», - объяснил Кульбицкий.

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