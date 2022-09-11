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Раскрыты особенности одной из самых современных торпед России

Владимир Расходчиков
11:29 11.09.2022
Создатель современных торпед «Физик» рассказал об их характеристиках и уникальных особенностях.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Одна из самых современных в мире торпед «Физик» обладает уникальными характеристиками. Однокомпонентное топливо на основе азота не нужно поджигать и оно само разлагается сразу же после попадания в камеру, выделяя огромное количество тепла. А мощнейший двигатель торпеды способен сдвинуть с места даже огромные карьерные грузовики, ведь его сила более 500 лошадиных сил. У «Физика» столько особенностей, что полное его название звучит так: универсальная глубоководная самонаводящаяся телеуправляемая торпеда.

Подобные торпеды могут создавать лишь 4 страны в мире, в России «Физик» - единственная в своем роде из действующих. Основные достоинства таких тепловых торпед - это длина хода и скорость. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал главный конструктор торпеды «Физик» Валерий Кульбицкий.

«Основное достоинство тепловых торпед - это более высокая энергоэффективность. Тепловые торпеды имеют параметры до полутора раз выше по скорости и по дальности хода. Они быстрее, и ходят дальше», - объяснил Кульбицкий.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Оружие из глубины. Торпеды. Часть 1» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, где и как проектируют и выпускают самые современные российские торпеды и на что они способны. Также вы увидите, как проводятся их испытания.

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