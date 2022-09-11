Эксперт рассказал об особенностях осеннего техосмотра для авто

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С наступлением осени автомобили нуждаются в сезонном техническом осмотре. Если данную процедуру игнорировать, то это может обернуться поломкой отдельных узлов и агрегатов, напомнил руководитель пресс-службы Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев.

В первую очередь он рекомендовал владельцам авто заглянуть под капот. После летнего сезона там скапливается большое количество грязи.

«За лето у автомобилистов очень часто появляется проблема засорения охлаждающих элементов радиатора. То есть под капот машины за теплые месяцы залетают всевозможные мошки. Если вовремя не решить проблему, то это может вылиться в серьезные затраты, потому что придется снимать радиатор и промывать его. Это чисто летняя история про пыль, грязь и насекомых», - поделился Красавцев в интервью радио Sputnik.

Опытные автомобилисты, которые тщательно следят не только за техническим, но и внешним состоянием автомобиля, готовят его лакокрасочное покрытие к осенне-зимним реагентам. Для этого в автомойках на кузов можно нанести специальные защитные покрытия.