Выстрел в прыжке, «танковая карусель» и боевые двойки: как прошел День танкиста в Мурманской области
Вместе с тем, танкисты продемонстрировали «танковый вальс», а также элементы боевой подготовки - работу «двоек» в обороне и при наступлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Жители Заполярья посмотрели показательную программу, приуроченную ко Дню танкиста. Ее подготовили военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. Праздничные и показательные мероприятия, в которых могли принять участие жители региона, состоялись в Мурманской области.
В праздничной программе была демонстрация боевых возможностей танков Т-80 БВМ, стоящих на вооружении армейского корпуса Северного флота. Самые зрелищные элементы динамического показа - это выполнение танком выстрела в прыжке с трамплина и упражнение «танковая карусель», во время которого ведется фланговая стрельба с ходу из-за укрытия по каждой из мишеней с новой позиции.