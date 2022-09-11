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Выстрел в прыжке, «танковая карусель» и боевые двойки: как прошел День танкиста в Мурманской области

23:22 11.09.2022
Вместе с тем, танкисты продемонстрировали «танковый вальс», а также элементы боевой подготовки - работу «двоек» в обороне и при наступлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Жители Заполярья посмотрели показательную программу, приуроченную ко Дню танкиста. Ее подготовили военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. Праздничные и показательные мероприятия, в которых могли принять участие жители региона, состоялись в Мурманской области.

В праздничной программе была демонстрация боевых возможностей танков Т-80 БВМ, стоящих на вооружении армейского корпуса Северного флота. Самые зрелищные элементы динамического показа - это выполнение танком выстрела в прыжке с трамплина и упражнение «танковая карусель», во время которого ведется фланговая стрельба с ходу из-за укрытия по каждой из мишеней с новой позиции.

© Минобороны России

Зрителям показали действия танковых «боевых двоек»: в обороне и в наступлении. При обороне стрельба ведется из штатного вооружения обоих танков: с места, со сменой огневой позиции и из-за укрытия, под прикрытием второго танка. Во время наступления огонь из танковой пушки ведется: первым танком - по цели с ходу, при выдвижении на первую огневую позицию, а вторым - при выдвижении с первой огневой позиции в укрытие.

© Минобороны России

Также танкисты выполнили упражнения контрольных стрельб штатным снарядом, показали парные элементы вождения танка Т-80 БВМ под названием «танковый вальс». А женский танковый экипаж продемонстрировал безупречное владение боевой машиной и системой управления огнем.

Для демонстрации элементов межвидового взаимодействия, артиллеристы в ходе динамического показа выполнили стрельбу из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и залп из миномета калибром 120 миллиметров.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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