Армия Выстрел в прыжке, «танковая карусель» и боевые двойки: как прошел День танкиста в Мурманской области Вместе с тем, танкисты продемонстрировали «танковый вальс», а также элементы боевой подготовки - работу «двоек» в обороне и при наступлении. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Жители Заполярья посмотрели показательную программу, приуроченную ко Дню танкиста. Ее подготовили военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. Праздничные и показательные мероприятия, в которых могли принять участие жители региона, состоялись в Мурманской области. В праздничной программе была демонстрация боевых возможностей танков Т-80 БВМ, стоящих на вооружении армейского корпуса Северного флота. Самые зрелищные элементы динамического показа - это выполнение танком выстрела в прыжке с трамплина и упражнение «танковая карусель», во время которого ведется фланговая стрельба с ходу из-за укрытия по каждой из мишеней с новой позиции. © Минобороны России Зрителям показали действия танковых «боевых двоек»: в обороне и в наступлении. При обороне стрельба ведется из штатного вооружения обоих танков: с места, со сменой огневой позиции и из-за укрытия, под прикрытием второго танка. Во время наступления огонь из танковой пушки ведется: первым танком - по цели с ходу, при выдвижении на первую огневую позицию, а вторым - при выдвижении с первой огневой позиции в укрытие. © Минобороны России Также танкисты выполнили упражнения контрольных стрельб штатным снарядом, показали парные элементы вождения танка Т-80 БВМ под названием «танковый вальс». А женский танковый экипаж продемонстрировал безупречное владение боевой машиной и системой управления огнем. Для демонстрации элементов межвидового взаимодействия, артиллеристы в ходе динамического показа выполнили стрельбу из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и залп из миномета калибром 120 миллиметров. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика