Пять человек пострадали во время квеста в Москве

Двух подростков госпитализировали с ожогами из-за возгорания от газового баллона.

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Пять человек, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали во время прохождения игрового квеста на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«По предварительной информации, 11 сентября 2022 года в результате возгорания в одном из помещений в здании на улице Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних в возрасте 15 лет. Двое сотрудников квеста также получили телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим потребовалась медицинская помощь, двух подростков госпитализировали с ожогами.