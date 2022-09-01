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Матвиенко: от исхода СВО зависит будущее мира

Алиса Краузе
01:21 01.09.2022
Спикер Совфеда заявила, что у РФ достаточно ресурсов для успеха в спецоперации.
Матвиенко: от исхода СВО зависит будущее мира
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В распоряжении РФ есть достаточное количество ресурсов для успеха в спецоперации на Украине, тем более, что ее итог очень важен для страны и глобальной политической ситуации. Соответствующее мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, от итогов СВО зависит не только существование Российской Федерации как сильного суверенного государства, но и то, как будет выглядеть в дальнейшем мир. Один результат будет означать, что международное сообщество движется к многополярной модели, основанной на сотрудничестве, равноправии и справедливости, другой же приведет к глобальной гегемонии Соединенных Штатов с партнерами.

 Матвиенко заметила, что сегодня можно точно понять, как вовремя российские власти начали спецоперацию. Ведь против РФ, как указала спикер СФ, выступает не только Киев, но и НАТО, и коллективный Запад.

«Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы - ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных», - указала она в своем блоге на сайте Совфеда.

На стороне России современнейшее оружие и техника, а также военнослужащие, придерживающиеся принципа гуманности. За время СВО российские бойцы ни разу не позволили себе той жестокости, которая наблюдается за противником, подобной обстрелу городских кварталов или расправам над военнопленными.

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