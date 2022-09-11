Холодная голова и горячее сердце: что символизировало открытие памятника Дзержинскому в штаб-квартире ветеранов контрразведки

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Сто сорок пять лет исполняется 11 сентября со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского - выдающегося политического и общественного деятеля, революционера, главы Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. По этому случаю на Пречистенке, в штаб-квартире ветеранов военной контрразведки был торжественно открыт новый памятник Дзержинскому.

На открытии памятника собрались и те, кто уже ушел в запас, посвятив всю свою жизнь разведке и контрразведке, и действующие сотрудники. Для присутствующих имя Дзержинского - не образ, а реальный человек, главным делом которого была защита страны.

История появления памятника в штаб-квартире на Пречистенке - настоящий шпионский детектив. Саму скульптурную миниатюру, размером примерно 50 сантиметров, сделанную, судя по всему, по специальному заказу, несколько лет назад случайно обнаружили на интернет-сайте антикварного магазина в Чернигове. Через подставных лиц выяснили, что миниатюра находится в Мариуполе, откуда окольными путями ее доставили в Россию. После всего этого - специальная операция в киберпространстве, чтобы стереть все следы поисков и не подставить людей, продавших миниатюру, под удар украинских спецслужб.

Подробности о символическом возрождении знаковой фигуры и ее роли в истории современной России - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».