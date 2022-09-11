Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Холодная голова и горячее сердце: что символизировало открытие памятника Дзержинскому в штаб-квартире ветеранов контрразведки

Алексей Самолетов
20:45 11.09.2022
Торжественное открытие приурочили к 145-летию со дня рождения выдающегося политического и общественного деятеля.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Сто сорок пять лет исполняется 11 сентября со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского - выдающегося политического и общественного деятеля, революционера, главы Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. По этому случаю на Пречистенке, в штаб-квартире ветеранов военной контрразведки был торжественно открыт новый памятник Дзержинскому.

На открытии памятника собрались и те, кто уже ушел в запас, посвятив всю свою жизнь разведке и контрразведке, и действующие сотрудники. Для присутствующих имя Дзержинского - не образ, а реальный человек, главным делом которого была защита страны.

История появления памятника в штаб-квартире на Пречистенке - настоящий шпионский детектив. Саму скульптурную миниатюру, размером примерно 50 сантиметров, сделанную, судя по всему, по специальному заказу, несколько лет назад случайно обнаружили на интернет-сайте антикварного магазина в Чернигове. Через подставных лиц выяснили, что миниатюра находится в Мариуполе, откуда окольными путями ее доставили в Россию. После всего этого - специальная операция в  киберпространстве, чтобы стереть все следы поисков и не подставить людей, продавших миниатюру, под удар украинских спецслужб.

Подробности о символическом возрождении знаковой фигуры и ее роли в истории современной России - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:23 В стране и мире
Пять человек пострадали во время квеста в Москве
20:04 В стране и мире
В Совфеде заявили о вмешательстве в российские выборы Центрального командования ВС США
18:33 В стране и мире
FT: Франция по ошибке продала электричество и просит помощи у соседей
16:31 В стране и мире
В Москве скончался ветеран СВР Виталий Коротков
14:56 В стране и мире
Лавров предупредил о последствиях откладывания Украиной переговоров с Россией
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.