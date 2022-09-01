К занятиям в образовательных организациях ВМФ России приступят более 1 900 курсантов

В учебный процесс также будут вовлечены более 500 воспитанников довузовских образовательных организаций.

© Видео: Минобороны России © Фото: Министерство обороны России

К учебным занятиям в образовательных организациях Военно-морского флота России приступят более 500 воспитанников довузовских образовательных организаций, более 1 900 курсантов и слушателей первых курсов. Об этом заявил в своем докладе министру обороны России Сергею Шойгу главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Он вручил орден Нахимова Черноморскому высшему военно-морскому училищу, которое было удостоено государственной награды указом президента России «за заслуги в обеспечении безопасности страны, укреплении ее обороноспособности и высокие показатели в подготовке военных кадров». Сам министр обороны наблюдал за церемонией награждения по видеосвязи.

Шойгу в своей поздравительной речи с началом нового учебного года отметил, что к занятиям в образовательных учреждениях Минобороны приступают свыше 2,5 тысячи слушателей, более 61 тысячи курсантов, в том числе 900 девушек, почти 7 000 иностранных военнослужащих из 69 государств, около 16 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений и более 63 тысяч студентов военных учебных центров при гражданских вузах.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов