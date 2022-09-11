Погиб во сне: украинские националисты обстреливают спящих жителей Донецка

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Украинские военные продолжают ежедневно обстреливать мирных жителей. Так, в Донецке у женщины погиб муж сестры, когда он спал. Удар пришелся именно в ту комнату, где он находился.

Взрывом мужчине оторвало ноги и руку, от полученных ран он скончался. Люди говорят, что удары ВСУ наносят ночью или рано утром.

«В 6 утра. Судя по осколкам, 155-й. Прилетело со стороны ВСУ. Когда люди спали. В кровати погиб», - рассказала женщина.

Напомним, что сегодня рано утром украинцы обстреляли несколько районов Донецка. Город атакуют уже несколько дней.