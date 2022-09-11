МО РФ: ВСУ намеренно продолжают обстрелы энергетической инфраструктуры

Так, с 1 сентября территория Запорожской АЭС и Энергодар 26 раз подвергались обстрелам с украинской стороны.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

С 1 сентября территория Запорожской АЭС и Энергодар 26 раз подвергались обстрелам с украинской стороны. В результате ударов по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября город дважды оставался без электричества. Об этом напомнили в Минобороны России.

На территории ДНР украинская артиллерия многократно наносила удары по 22 объектам электроснабжения. Так, 1 сентября в результате удара были обесточены три шахты, в которых оказались заблокированы десятки шахтёров.

Накануне из-за обстрела Петровского района Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций. Без электричества остались свыше 1600 гражданских объектов.

Напомним, также в Минобороне России сообщили, что в районе Купянска и еще восьми населенных пунктов под Харьковом уничтожили более 250 бойцов ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.