Также подбиты 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей.

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За минувшие сутки российские военные ударили по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Сеньково, Подвысокое, Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка и Гороховатка. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В итоге удалось уничтожить более 250 украинских военнослужащих. Также подбиты 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о срыве контрнаступления ВСУ на Купянском направлении. Украинские военные пытались скрытно навести переправу через реку Оскол.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.