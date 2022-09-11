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В России создадут новые торпеды сразу двух типов

Владимир Расходчиков
14:12 11.09.2022
Для нужд флота требуется сразу два типа торпедного вооружения, так как каждый из них обладает своими преимуществами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Работа над созданием новых электрических и тепловых торпед в России уже ведется, стране нужны оба типа таких боеприпасов. У каждого типа торпед есть свои преимущества, но электрические в будущем могут приблизиться к тепловым по дальности хода. Об этом «Военной приемке» рассказал гендиректор концерна «Морское подводное оружие - Гидроприбор» Владимир Патрушев.

«Тепловая торпеда - дальноходная. Дальности, как у тепловой торпеды, у электрической, наверное, не будет никогда. Хотя, мы сейчас работаем над современными электрическими торпедами, дальность у которых подобна тепловой. Но мы уже и с тепловыми работаем, увеличивая эти характеристики. А электрическая торпеда, в отличие от тепловой, может опускаться на любую глубину, не теряя дальность, скорость. И поэтому оба класса этих торпед нужны», - объяснил Патрушев

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Оружие из глубины. Торпеды. Часть 1» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, где и как проектируют и выпускают самые современные российские торпеды и на что они способны. Также вы увидите, как проводятся их испытания.

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