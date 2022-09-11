Лучшая взрывчатка и подрыв на дистанции: как торпеда «Физик» может уничтожать авианосцы

Универсальная глубоководная самонаводящаяся телеуправляемая торпеда «Физик» может взрываться рядом с кораблями, что нанесет им еще большие повреждения.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российская торпеда «Физик» способна потопить целый эсминец, а несколько таких могут отправить на дно даже авианосец. Это возможно, благодаря более 300 килограммам самой современной в России взрывчатки и дистанционному подрыву около самого корабля, без попадания по нему. Такой способ наносит гораздо большие разрушения. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал главный конструктор торпеды «Физик» Валерий Кульбицкий.

«Стоит электромагнитный взрыватель, который срабатывает при попадании в магнитное поле корабля или лодки. На определенном расстоянии срабатывает, то есть не обязательно попадание в корпус. В боевом варианте в торпеде расположена самая современная взрывчатка, которая в России есть - более 300 килограмм. Попадание одной-двух торпед достаточно для поражения корабля класса эсминца. Авианосец - побольше», - сказал Кульбицкий.

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