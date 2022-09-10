Умер главный конструктор самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров

С 2008 года Шамиль Мухтаров в должности главного конструктора ПАО «Ил» руководил работами по модернизации и поддержанию летной годности воздушных судов.

© Фото: uac_russia, ВКонтакте

Умер главный конструктор пассажирских самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров. О трагедии сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Шамиля Джаватовича не стало на 70-м году жизни.

«Сегодня на 70-м году жизни скончался директор программы Ил-18, Ил-62, главный конструктор Мухтаров Шамиль Джаватович», - говорится в сообщении ОАК в Telegram-канале.

С 2008 года Шамиль Мухтаров руководил работами по модернизации и поддержанию летной годности самолетов Ил-18, Ил-20, Ил-62 и прочих модификаций воздушных судов.

Как отметили в корпорации, Мухтаров отличался профессионализмом, широким кругозором, был образцом дисциплинированности и серьезного отношения к делу.