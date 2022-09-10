В США назвали сроки введения запрета на морские перевозки нефти из России

Запрет на морскую транспортировку сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 года.

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Официальный Вашингтон намерен запретить морские перевозки российской нефти и перестать ее закупать после введения потолка цен. Об этом сообщил американский Минфин.

«Этот запрет вступит в силу 5 декабря 2022 года применительно к морской транспортировке сырой нефти», - приводит ТАСС сообщение.

Что касается нефтепродуктов, то запрет на их морские перевозки вступит в силу 5 декабря 2023 года, добавили в Минфине США.

Власти Евросоюза действуют менее решительно. Ранее стало известно, что в Брюсселе не смогли согласовать введение ценового потолка на российский газ. Против выступили страны, зависящие от поставок российских энергоресурсов, ведь Москва ранее ясно дала понять, что в этом случае перестанет продавать топливо. На фоне обсуждения инициатив по ограничению поставок топлива из России, в странах коллективного Запада цены на нефть и газ бьют все рекорды. Вслед за этим растут цены на услуги ЖКХ. По прогнозам экспертов, энергетический кризис может стать самым сильным за последние десятилетия.