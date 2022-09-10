Одиночными, залпом, беглым: кадры боевого применения гаубиц «Мста-Б» в зоне спецоперации

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении ими огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Для уничтожения укреплений применяются фугасное снаряды, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в т.ч. заглубленным бетонированным укреплениям противника. Стрельба из 152-мм буксируемой гаубицы «Мста-Б» может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

На наблюдательный пункт батальонно-тактической группы поступила информация о местоположении опорных пунктов противника. Артиллерийский корректировщик передает координаты опорного пункта ВСУ на батарею 152-мм гаубиц «Мста-Б». По переданным координатам расчеты батареи навели орудия и произвели выстрелы. После корректировки цели расчеты батареи произвели еще несколько выстрелов.

«Прибыв в назначенный район для ведения разведки с помощью БПЛА, был обнаружен взводный опорный пункт противника. Для подавления данной цели я принял решение привлечь второй огневой взвод моей батареи. Пристрелка и корректировка огня по данной цели велась также с помощью беспилотника. После серии беглого огня, данная цель была подавлена, а боевая задача выполнена», - рассказал командир гаубичной артиллерийской батареи Юрий.

Артиллеристы Западного военного округа держат противника под постоянным прессингом. Бывает, что в день каждое орудие гаубичной батареи выпускает до 50 снарядов. Артиллерийские расчеты только иногда не стреляют ночью. В темноте противнику проще определить расположение огневых позиций. Координаты новых целей получают с помощью беспилотной авиации и корректировщиков, работающих на линии фронта.