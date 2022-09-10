В Тверском суворовском военном училище открыли мемориальную стелу

На стелу нанесены шесть фамилий выпускников-военнослужащих погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

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На территории Тверского суворовского военного училища состоялась торжественная церемония открытия мемориальной стелы в честь офицеров-выпускников училища, погибших при выполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик.

Мемориальная стела создана по инициативе выпускников училища. На ней нанесены шесть фамилий выпускников-военнослужащих погибших в ходе специальной военной операции в Украине.

На Аллее Героев Тверского суворовского военного училища уже установлены шесть мемориальных стел выпускникам училища, погибшим при выполнении служебного долга в Чечне, Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии и т.д., на которых нанесены 42 фамилии.