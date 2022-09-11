Армия Уничтожение воздушных целей и удар по националистам: новые подвиги российских бойцов на Украине Ян Брацкий Благодаря решительным действиям, отваге и высокому профессионализму, российские военнослужащие одерживают победы в сражениях даже с превосходящими силами противника. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военнослужащие проявляют подлинный героизм и личное мужество, выполняя задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса. Ефрейтор Владислав Дон Действовал в составе расчета ЗРК по уничтожению средств воздушного нападения противника. В составе расчета выполнил задачу по уничтожению двух воздушных целей врага. © Минобороны России Смелые и решительные действия ефрейтора Владислава Дона не позволили националистам нанести удары с воздуха по живой силе и технике наших подразделений. Лейтенант Сергей Савельев Действуя в составе расчета, нанес поражение пункту дислокации националистических формирований. Благодаря проявленной смелости, отваге и профессионализму лейтенанта Сергея Савельева, было нанесено значительное поражение противнику на одном из ключевых направлений. © Минобороны России Мужество, героизм и высокий профессионализм подразделения лейтенанта Сергея Савельева, способствовали сдерживанию наступления националистов и дальнейшему успешному продвижению подразделений Вооруженных Сил России вглубь обороны националистов. Подполковник Дмитрий Соловьев Возглавляя батальонно-тактическую группу, одним из первых вступил в бой в районе одного из населенных пунктов. Проявляя мужество и героизм, вел бой с превосходящим по силам противником до прибытия основных сил, уничтожив при этом четыре огневые точки и две бронемашины националистов. © Минобороны России Продолжив бой, грамотно управлял действиями группы, выдавал целеуказания для подавления артиллерии противника, что позволило выполнить боевую задачу по овладению назначенным рубежом. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, подполковник Дмитрий Соловьев награжден орденом Мужества. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика