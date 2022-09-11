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Уничтожение воздушных целей и удар по националистам: новые подвиги российских бойцов на Украине

Ян Брацкий
00:00 11.09.2022
Благодаря решительным действиям, отваге и высокому профессионализму, российские военнослужащие одерживают победы в сражениях даже с превосходящими силами противника.
Уничтожение воздушных целей и удар по националистам: новые подвиги российских бойцов на Украине
© Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие проявляют подлинный героизм и личное мужество, выполняя задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса.

Ефрейтор Владислав Дон

Действовал в составе расчета ЗРК по уничтожению средств воздушного нападения противника. В составе расчета выполнил задачу по уничтожению двух воздушных целей врага.

© Минобороны России

Смелые и решительные действия ефрейтора Владислава Дона не позволили националистам нанести удары с воздуха по живой силе и технике наших подразделений. 

Лейтенант Сергей Савельев  

Действуя в составе расчета, нанес поражение пункту дислокации националистических формирований. Благодаря проявленной смелости, отваге и профессионализму лейтенанта Сергея Савельева, было нанесено значительное поражение противнику на одном из ключевых направлений.

© Минобороны России

Мужество, героизм и высокий профессионализм подразделения лейтенанта Сергея Савельева, способствовали сдерживанию наступления националистов и дальнейшему успешному продвижению подразделений Вооруженных Сил России вглубь обороны националистов. 

Подполковник Дмитрий Соловьев

Возглавляя батальонно-тактическую группу, одним из первых вступил в бой в районе одного из населенных пунктов. Проявляя мужество и героизм, вел бой с превосходящим по силам противником до прибытия основных сил, уничтожив при этом четыре огневые точки и две бронемашины националистов.

© Минобороны России

Продолжив бой, грамотно управлял действиями группы, выдавал целеуказания для подавления артиллерии противника, что позволило выполнить боевую задачу по овладению назначенным рубежом. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, подполковник Дмитрий Соловьев награжден орденом Мужества.

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