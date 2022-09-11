Уничтожение воздушных целей и удар по националистам: новые подвиги российских бойцов на Украине
Благодаря решительным действиям, отваге и высокому профессионализму, российские военнослужащие одерживают победы в сражениях даже с превосходящими силами противника.
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Российские военнослужащие проявляют подлинный героизм и личное мужество, выполняя задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса.
Ефрейтор Владислав Дон
Действовал в составе расчета ЗРК по уничтожению средств воздушного нападения противника. В составе расчета выполнил задачу по уничтожению двух воздушных целей врага.